Neue Star Wars Serien – Luthen Rael und weitere spannende Charaktere im Fokus

Star Wars bleibt weiterhin ein beliebtes Franchise, das seinen Fokus auf den Galaktischen Bürgerkrieg legt. Die Originaltrilogie und die Prequels haben diese Ära bereits umfassend behandelt. Mit „Rogue One: A Star Wars Story“ und der darauf basierenden Serie „Star Wars: Andor“ auf Disney+ wurden jedoch neue, interessante Charaktere eingeführt, die das Potenzial für eigene Serien haben.

Luthen Rael: Der Meisterspion

Warum verdient Luthen Rael eine eigene Serie? Luthen Rael ist einer der faszinierendsten Charaktere im Star Wars-Universum. Als ehemaliger imperialer Soldat, der ein Artefaktgeschäft als Tarnung nutzt, baut er ein Netzwerk von Spionen auf. Während „Andor“ sich auf seine Handlungen vor den Ereignissen von „Rogue One“ konzentriert, gibt es zwei Jahrzehnte an Geschichten, die erzählen, wie er seine Organisation aufbaut und den Imperialen auf Coruscant immer einen Schritt voraus ist.

Kleya Marki: Die loyale Vertraute

Was macht Kleya Marki so interessant? Kleya Marki ist für Luthens Operationen unerlässlich. Nachdem er sie als Kind adoptiert hat, wird sie seine wichtigste Vertraute und hält über Funk Kontakt zu den Agenten im Einsatz. Ihre Rolle am Ende von „Andor“ ist überraschend und könnte in einer Serie weiter erforscht werden, sei es während der Originaltrilogie oder darüber hinaus.

Mon Mothma: Eine politische Ikone

Wie könnte eine Serie über Mon Mothma aussehen? Senatorin Mon Mothma spielt in „Andor“ und „Rogue One“ eine wichtige Rolle. Doch es gibt Spielraum für eine Serie über ihre Zeit in der Neuen Republik. „Star Wars: Ahsoka“ zeigt, wie hochrangig sie in der neuen Regierung ist und dass sie mit Kritikern zu kämpfen hat. Eine eigene Serie könnte ihre Gefühle zur Neuen Republik beleuchten, während der Einfluss der Ersten Ordnung wächst.

Die Wächter der Whills: Mystische Krieger

Warum benötigen die Wächter der Whills eine Live-Action-Serie? Auf Jedha treffen Cassian und Jyn Erso auf zwei faszinierende Charaktere: Baze Malbus und Chirrut Îmwe. Beide haben eine Verbindung zu den Wächtern der Whills, einer religiösen Ordnung, die von der Macht besessen ist. Obwohl sie in Büchern und Comics viele Abenteuer hatten, fehlt ihnen ein Auftritt in Live-Action-Formaten, was sie zu idealen Kandidaten für eine eigene Serie macht.

Darth Vader: Der dunkle Lord

Weshalb verdient Darth Vader eine eigene Serie? Trotz seiner wenigen Szenen in „Rogue One“ ist Darth Vader ein ikonischer Charakter, der eine eigene Serie verdient hätte. Zwischen „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ und „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ ist er äußerst aktiv, jagt Jedi und leitet Operationen des Imperiums. Eine Serie könnte in seine Psyche eintauchen und seine Taten im Namen des Imperators beleuchten.

Dedra Meero: Eine unglückliche Wende

Was macht Dedra Meeros Geschichte spannend? Am Ende von „Andor“ findet Dedra Meero sich in einer misslichen Lage wieder. Nach ihrem Misserfolg bei der Verhaftung von Luthen landet sie im Gefängnis, wo sie an Teilen für den Todesstern arbeitet. Doch mit dem Fall des Imperiums eröffnen sich für Dedra neue Möglichkeiten, die in einer eigenen Serie erforscht werden könnten.

Das Kind von Cassian Andor und Bix Caleen: Eine neue Hoffnung

Welche Möglichkeiten bietet die Geschichte von Cassian Andors Kind? Die letzten Episoden von „Andor“ deuten an, dass Cassian und Bix Caleen ein Kind haben. Dies eröffnet eine ganze Welt an Möglichkeiten für neue Geschichten, besonders wenn die Erste Ordnung an Macht gewinnt. Ein weiteres Mitglied der Andor-Familie könnte dazu gezwungen sein, in die Fußstapfen des Vaters zu treten.

„Star Wars: Andor“ Staffel 2 ist derzeit auf Disney+ verfügbar. Welche dieser Charaktere würdest du gerne in einer eigenen Serie sehen? Welche anderen Figuren sollten deiner Meinung nach ebenfalls eine größere Bühne bekommen? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!