Neue Cyberpunk 2077-DLC Hinweise – Neue Quests und Story Erweiterungen in Arbeit?

In der Welt von Cyberpunk 2077 gibt es immer wieder Überraschungen, und die jüngste könnte eine brandneue Story-DLC sein, die möglicherweise durchgesickert ist. Trotz eines holprigen Starts hat sich das Spiel zu einem der größten in den letzten fünf Jahren entwickelt. CD Projekt Red hat das Spiel kontinuierlich aktualisiert und gepatcht, um es in den bestmöglichen Zustand zu bringen, was die Fans zu schätzen wissen.

Bislang gab es nur eine große Story-Erweiterung, Phantom Liberty, die einen neuen Teil von Night City, bekannt als Dogtown, einführte. Diese Erweiterung war ein großer Erfolg und hat sich mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft. Ursprünglich plante CD Projekt Red, dies als einzige Erweiterung zu belassen, um sich auf neue Projekte wie die Fortsetzung von Cyberpunk und The Witcher 4 zu konzentrieren.

Neue Hinweise auf eine bevorstehende Erweiterung

Was deutet auf eine neue DLC hin? Aufmerksame Fans haben auf sozialen Medien entdeckt, dass ein Mitarbeiter von Virtuos, einem Entwicklerstudio, das oft mit anderen Studios zusammenarbeitet, angibt, seit April 2025 an einer neuen Cyberpunk 2077-DLC zu arbeiten. Diese Information stammt aus dem LinkedIn-Profil des Mitarbeiters, der als Senior Writer angegeben ist.

Interessanterweise arbeitet dieser Mitarbeiter an neuen Nebenquests und ist in die Ausarbeitung und Verfeinerung der Dialoge mit dem Cyberpunk 2077 Narrative Designer involviert. Dies könnte darauf hindeuten, dass Virtuos gegen Ende der Entwicklung hinzugezogen wurde, um das Projekt abzuschließen.

Reaktionen der Community und Spekulationen

Wie reagiert die Community? Die Community ist aufgeregt und spekuliert, ob die kommende Ankündigung während des Summer Game Fest oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könnte. CD Projekt Red hat jedoch klargestellt, dass während einer geplanten Live-Übertragung zur Feier des Nintendo Switch 2-Launches keine neuen DLCs besprochen werden.

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, sind viele Fans optimistisch, dass eine neue Erweiterung in Arbeit sein könnte. Sollte sich dies als wahr erweisen, wäre es eine großartige Gelegenheit, Night City erneut zu erkunden, während wir auf die Fortsetzung warten.

Die Zukunft von Cyberpunk 2077

Was könnte die Zukunft bringen? Es bleibt abzuwarten, ob die Gerüchte um eine neue DLC wahr sind oder nicht. Selbst wenn es sich nur um ein Missverständnis handelt, zeigt es doch das anhaltende Interesse und die Begeisterung der Community für Cyberpunk 2077. Eine weitere Reise durch die Straßen von Night City wäre sicherlich eine willkommene Ergänzung für Fans des Spiels.

Wie stehst du zu den Gerüchten um eine neue Cyberpunk 2077-DLC? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!