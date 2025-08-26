Neue Crocs-Kollektion im Animal Crossing-Design: Ab August 2025 erhältlich!

Die neue Kollektion von Crocs in Zusammenarbeit mit Nintendo, inspiriert vom beliebten Spiel Animal Crossing: New Horizons, ist jetzt erhältlich. Diese Kollektion umfasst Clogs sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, begleitet von einer Vielzahl von Jibbitz-Charms. Die Designs der Clogs spiegeln die Inselästhetik des Spiels wider, mit Motiven wie Obstbäumen und wellenförmigen blauen Seiten, die das Meer darstellen.

Animal Crossing Crocs: Details und Preise

Was macht die Kollektion so besonders? Die Animal Crossing Clogs sind nicht nur stylisch, sondern auch funktional. Die Erwachsenenversion kostet 84,99 Euro und ist in den Größen 4 bis 13 für Männer und 6 bis 12 für Frauen erhältlich. Für Kinder gibt es die Clogs in den Größen 11C bis 6Y für 54,99 Euro. Die Kollektion ist seit dem 26. August 2025 verfügbar.

Zusätzlich zu den Clogs gibt es Jibbitz-Charms der bekanntesten Charaktere aus dem Spiel, darunter Tom Nook, Isabelle und K.K. Slider. Weitere Jibbitz-Packs mit zusätzlichen Charakteren sind ebenfalls erhältlich. Diese einzigartigen Accessoires machen die Schuhe zu einem Muss für jeden Animal Crossing-Fan.

Animal Crossing: New Horizons – Ein Rückblick

Warum ist Animal Crossing: New Horizons so erfolgreich? Das im Jahr 2020 erschienene Spiel Animal Crossing: New Horizons hat durch seine vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten und den entspannenden Spielstil große Beliebtheit erlangt. In dem Spiel ziehst du auf eine einsame Insel, die du nach und nach zu einer blühenden Gemeinschaft aus anthropomorphen Tieren entwickelst.

Dank seiner Veröffentlichung während der Pandemie wurde das Spiel zum perfekten Escape-Mechanismus für viele Menschen weltweit. Die kontinuierlichen Updates und Erweiterungen haben die Spielinhalte erheblich erweitert und die Community stark wachsen lassen.

Animal Crossing und Crocs: Eine perfekte Kombination?

Wie passen Crocs und Animal Crossing zusammen? Crocs sind bekannt für ihren Komfort und ihre Vielseitigkeit, genau wie das entspannende Gameplay von Animal Crossing. Beide Marken setzen auf Einfachheit und Funktionalität, was ihre Kooperation zu einer natürlichen Ergänzung macht.

Die Animal Crossing Kollektion vereint die Farben und Motive des Spiels mit der Praktikabilität der Crocs-Schuhe. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur ein Marketing-Coup, sondern bietet auch Fans beider Marken eine aufregende Möglichkeit, ihre Leidenschaft auszudrücken.

Bist du ein Fan von Animal Crossing oder Crocs? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!