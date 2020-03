Die Produktion zahlreicher Serien und Filme wurde aufgrund der grassierenden Coronavirus-Pandemie in den letzten Tagen und Wochen nach und nach eingestellt. Netflix Chief Content Officer Ted Sarandos versicherte jedoch nun, dass wir nicht unbedingt mit einer Unterbrechung oder Verzögerung geplanter Inhalte der Streamingplattform rechnen müssen – zumindest noch nicht.

Netflix in Zeiten von Corona

Wie jedem klar sein sollte, hat Netflix derzeit einen gigantischen Nutzeransturm zu verzeichnen. Im Rahmen der derzeitigen Coronakrise befinden sich zahlreiche Menschen isoliert in den heimischen vier Wänden. Selbstverständlich ist das Bedürfnis nach Unterhaltung dementsprechend hoch.

Zur Angst sich mit dem neuartigen Virus anzustecken, gesellt sich dabei wohl die eher trivialere Sorge, bald nicht mehr nahtlos an die neueste Staffel anknüpfen zu können oder nach der Krise lange auf den Nachschub geliebter Serien warten zu müssen. Zwar meint Ted Sarandos, dass der derzeitige Produktionstopp „eine massive Störung“ darstellt und „in der Geschichte beispiellos ist“, jedoch nicht zu Verzögerungen in der Veröffentlichung des Programms führen soll.

„Wir arbeiten ziemlich weit voraus“

Laut Sarandos setzt Netflix derzeit alles daran, dass keine Lücken im Release-Plan des Streamingdienstes und den hauseigenen Original-Serien entstehen. Offenbar arbeitet das Unternehmen nämlich glücklicherweise weit im Voraus.

So hat man außerdem Mitarbeitern Lohn von zwei Wochen angeboten, um Produktionen, die im Home Office fortgeführt werden können, weiterhin aufrechtzuerhalten. Darunter soll auch die animierte Serie „Big Mouth“ fallen. Darüber hinaus hat Netflix einen 100-Millionen-Dollar-Fond eingerichtet, der Arbeiter in der Fernseh- und Filmindustrie weltweit in Zeiten der Coronakrise unterstützen soll.

Die kreativen Prozesse sollen so trotzdem fortgesetzt werden und die Mitarbeiter bereits jetzt wieder auf den normalen Arbeitsalltag vorbereiten. Damit soll man relativ nahtlos an begonnene Produktionen anknüpfen können – so zumindest die Theorie.

Aus diesem Grund könnte auch die 2. Staffel von The Witcher, deren Dreharbeiten ebenfalls unterbrochen worden sind, weiterhin wie geplant im Jahr 2021 erscheinen. Die zweite Jahreshälfte und die bis dahin erfolgten Entwicklungen bezüglich der Pandemie werden jedoch letztlich darüber entscheiden, ob es tatsächlich zu Verzögerung eingeplanter Inhalte kommen wird, sollten bis dato weiterhin keine physischen Produktion am Set möglich sein.