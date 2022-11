Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

„1899 ist keine Serie, die beim ersten Schauen komplett verstanden werden will. Vielmehr lädt sie dazu ein, mit dem Wissen über alle Enthüllungen noch einmal von vorne zu beginnen und all die bereits von Beginn an gestreuten Hinweise zu entdecken. Der Rewatch bringt nicht nur mehr Wertschätzung für die Figuren und ihre Geschichten, sondern offenbart auch, wie genial das neueste Serien-Enigma des Dark-Teams wirklich gestrickt ist”, meint Moviepilot.

„Baran bo Odar und Jantje Friese haben es wieder geschafft! Nach „Dark“ bietet auch „1899“ feinste Mystery-Unterhaltung voller sorgsam platzierter Puzzleteile und kreativer Twists, die teilweise so unerwartet sind, das sich so manche*r vor den Kopf gestoßen fühlen könnte. „Dark“ fiel durch den behutsameren Aufbau zwar noch einen Tick atmosphärischer aus, dem Binge-Verlangen kann man sich aber auch bei „1899“ nur schwer verwehren”, meint Filmstarts.

An der besagten Position mitten im Ozean finden sie jedoch ein scheinbar verlassenes Passagierschiff in einem verwüsteten Zustand vor. Während sie ihre Reise fortsetzen wollen, kommt es recht bald zu seltsamen Geschehnissen an Bord.

Dementsprechend groß sind die Erwartungen der Fans und Kritiker an ihr neues Projekt, das ebenso düster und komplex daher kommt. Wir sagen euch, wie die ersten Reaktionen und Kritiken ausgefallen sind und ob sich der Horrortrip auf hoher See lohnt.

