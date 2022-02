Netflix: One Piece-Serie startet offiziell in die Produktion

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Netflix arbeitet an einer „One Piece“-Verfilmung und die Dreharbeiten sind jetzt offenbar offiziell gestartet. Bei dem Projekt handelt es sich um eine vielversprechende Realfilm-Adaption mit einer interessanten Riege an Schauspieler*innen, die auf den ersten Blick sehr gut zu ihren Rollen passen.

Netflix legt los mit One Piece-Produktion

One Piece kommt als Serie: „One Piece“ wird als Netflix-Serie verfilmt. Der extrem erfolgreiche Manga hat bereits eine nicht weniger erfolgreiche Anime-Serie nach sich gezogen und beides erfreut sich größter Beliebtheit – sowohl der „One Piece“-Manga als auch der Anime zählen zu den erfolgreichsten Produkten ihrer Zunft. Bald kommt auch noch eine Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen dazu.

Wer Ruffy, Lorenor Zorro, Nami und Co in der One Piece-Serie auf Netflix verkörpert, könnt ihr hier nachlesen:

One Piece: Netflix enthüllt die Hauptdarsteller der Realfilmserie

Die guten Nachrichten lauten: Der Cast scheint sehr gut zu passen. Die Leute wirken auf den ersten Blick sehr überzeugend und so, als könnten sie wirklich sehr gut in die einzelnen Rollen schlüpfen. Es gibt aber noch mehr vielversprechende Details im Zusammenhang mit der „One Piece“-Serie. Zum Beispiel ist auch Eiichiro Oda, der Erfinder und Zeichner des Originals mit an Bord und hat dem Projekt seinen Segen gegeben.

Dreharbeiten sind jetzt gestartet: Mittlerweile laufen wohl auch schon die Dreharbeiten zur Netflix-Serie zu „One Piece“. Zumindest haben sowohl Showrunner Steven Maeda als auch der offizielle Twitter-Account Netflix Geeked entsprechende Bilder getwittert, die das unmissverständlich deutlich machen.

The Day of the Beginning… pic.twitter.com/yvwy03874j — Steven Maeda (@stevemaeda) January 31, 2022

my body is ready pic.twitter.com/9R81H5QtyV — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 1, 2022

Damit befindet sich die One Piece-Serie von Netflix offiziell in Produktion. Höchstwahrscheinlich wird nun erst einmal die erste Staffel abgedreht. In der soll es darum gehen, wie Hauptfigur Monkey D. Ruffy seine ersten Crewmitglieder kennenlernt und beginnt, die Strohhutpiratenbande zusammenzustellen.

Wann startet die Serie? Das bleibt leider noch unklar. Bisher gibt es keinen offiziellen Starttermin oder ähnliches. Angesichts der Nachricht, dass jetzt gerade erst die Dreharbeiten zu „One Piece“ begonnen haben, dürfte es allerdings auch noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist.

Freut ihr euch drauf? Was erhofft ihr euch von der One Piece-Netflixserie? Schreibt es uns in die Kommentare.