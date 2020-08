Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir präsentieren euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filmen, Dokus, Anime und Co., die dem Programm des Streaming-Dienstes vom Montag, den 24. August bis einschließlich Sonntag, den 30. August 2020 hinzugefügt werden.

In dieser Woche wird es nostalgisch: Der Streaminganbieter hat sich die Rechte an der beliebten Serie Cobra Kai von YouTube sichern können und präsentiert nun die ersten beiden Staffeln der Sequel-Serie zum Filmklassiker „Karate Kid“ mit den beiden Hauptdarstellern Ralph Macchio als Daniel LaRusso und William Zabka als sein Erzfeind Johnny Lawrence aus dem 1980er-Kultfilm. Netflix arbeitet bereits an einer 3. Staffel als Fortsetzung der Serie, die voraussichtlich nächstes Jahr an den Start geht.

Weitere Highlights der Woche ist der DC-Film „Aquaman“ von James Wan mit Jason Momoa als Superheld und Herrscher über die Unterwasserwelt Atlantis. Darüber hinaus dürfen sich Anime-Fans auf eine 3. Staffel von „Aggretsuko“ freuen.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im Monat August 2020 neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Diese Serien, Filme und Co. gibt es im August 2020 neu

Alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch im Folgenden aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser August-Woche

Montag, 24. August

Superfly

Dienstag, 25. August 2020

Aquaman

Mittwoch, 26. August

Cobra Kai: Staffel 1 und 2 ( Original )

) Kein Strandzugang! ( Original )

) Phönix aus der Asche (Original)

Donnerstag, 27. August

Aggretsuko: Staffel 3 (Original)

Freitag, 28. August

Down a Dark Hall

Geheime Anfänge ( Original )

) I AM A KILLER: Released (Original)

Sonntag, 30. August

The Perfect Match

The Worst Witch: Season 2