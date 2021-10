Netflix: Welche Filme und Serien verschwinden im Oktober 2021 aus dem Programm?

Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Oktober aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Oktober 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Oktober 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Oktober 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Doom – Der Film“, und „Judy“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Oktober 2021 verfügbar:

Judy – 1. Oktober

– 1. Oktober Ohne Limit – 1. Oktober

– 1. Oktober Two Night Stand – 1. Oktober

– 1. Oktober Big Fish & Begonia: Zwei Welten – Ein Schicksal – 2. Oktober

– Ein Schicksal – 2. Oktober Godzilla II: King of the Monsters – 2. Oktober

– 2. Oktober The Story of Diana – 4. Oktober

– 4. Oktober Öldür Beni Sevgilim – 6. Oktober

– 6. Oktober Doom – Der Film – 9. Oktober

– 9. Oktober The Bling Lagosians – 10. Oktober

– 10. Oktober Glacé – Ein eiskalter Fund – 13. Oktober

– 13. Oktober Hedefim Sensin – 13. Oktober

– 13. Oktober A Million Ways to Die in the West – 14. Oktober

Belief: The Possession of Janet Moses – 14. Oktober

Coco der neugierige Affe – 14. Oktober

Die Geschichte von League of Legends – 14. Oktober

Ein Freund von mir – 14. Oktober

La Dream Team – 14. Oktober

Mama – 14. Oktober

Matrix Revolutions – 14. Oktober

Müslüm – 14. Oktober

Oddbods: Party Monsters – 14. Oktober

Stunt Science – Wahnsinn mit Methode – 14. Oktober

Sweethearts – 14. Oktober

The Green Mile – 14. Oktober

Second 20s, Staffel 1 – 15. Oktober

Preso No. 1, Staffel 1 – 26. Oktober

Deliha 2 – 27. Oktober

They Are Everywhere – 27. Oktober

West Coast – 27. Oktober

Shine On with Reese – 28. Oktober

Bring It On, Ghost – 29. Oktober

Im fremden Körper – 29. Oktober

Tomorrow with You – 29. Oktober

The Eccentric Family – 31. Oktober

Yu-Gi-Oh!: Die Pyramide des Lichts – 31. Oktober

Yu-Gi-Oh!: Bonds Beyond Time – 31. Oktober

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These – 31. Oktober

K: Seven Stories Movie 1-3 – 31. Oktober

Spieglein Spieglein – 31. Oktober

Red Dawn – Der Kampf beginnt im Morgengrauen – 31. Oktober

Goblin Slayer – 31. Oktober

Girls‘ Last Tour – 31. Oktober

Monster House – 31. Oktober

8 Namen für die Liebe 2 – 31. Oktober

A Belle for Christmas – 31. Oktober

Ailecek Saskiniz – 31. Oktober

Ajji – 31. Oktober

Ausnahmezustand – 31. Oktober

Berserk – Das goldene Zeitalter – 31. Oktober

Berserk – Das goldene Zeitalter III – 31. Oktober

Berserk: The Golden Age Arc II – The Battle for Doldrey – 31. Oktober

Bittersüß – 31. Oktober

Broadcasting Christmas – 31. Oktober

Chelsea Peretti: One of the Greats – 31. Oktober

Christmas Land – 31. Oktober

Cracked Up: The Darrell Hammond Story – 31. Oktober

Das Leuchten der Stille – 31. Oktober

Deadly Class – 31. Oktober

Death Parade – 31. Oktober

Der Kaufhaus Cop – 31. Oktober

Der Kaufhaus Cop 2 – 31. Oktober

Devils‘ Line – 31. Oktober

Die verlorene Tochter – 31. Oktober

Ferdinand – Geht STIERisch ab! – 31. Oktober

Greatest Showman – 31. Oktober

I’m Not Ready for Christmas – 31. Oktober

In My Country – 31. Oktober

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug – 31. Oktober

Indiana Jones und der Tempel des Todes – 31. Oktober

Is This a Zombie? – 31. Oktober

Jagd auf Roter Oktober – 31. Oktober

Joe Cocker: Mad Dog with Soul – 31. Oktober

K: Seven Stories Movie 1: R.B ~BLAZE~ – 31. Oktober

K: Seven Stories Movie 2 – Side: Blue – Tenrou no Gotoku – 31. Oktober

K: Seven Stories Movie 3: Side: Green – Uwagaki Sekai – 31. Oktober

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These – 31. Oktober

Little Singham: Mahabali – 31. Oktober

Looper – 31. Oktober

Nach 7 Tagen – Ausgeflittert – 31. Oktober

Planet der Affen: Revolution – 31. Oktober

Planet der Affen: Prevolution – 31. Oktober

Männer, die auf Ziegen starren – 31. Oktober

Reign – 31. Oktober

Sleeper – 31. Oktober

Shooter – 31. Oktober

Swedish Dicks – 31. Oktober

Unter Deutschen Betten – 31. Oktober

Why Him? – 31. Oktober

The Untold Tales of Armistead Maupin – 31. Oktober

Top Gun – 31. Oktober

The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben – 31. Oktober

The Intruder – 31. Oktober

Walk the Line – 31. Oktober

Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us – 31. Oktober

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.