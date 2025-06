Netflix belebt „Land of the Lost“ – Sci-Fi-Kultserie kehrt zurück

Netflix hat kürzlich einen Deal mit Legendary Television abgeschlossen, um die klassische Science-Fiction-Abenteuerserie Land of the Lost aus den 1970er Jahren neu zu produzieren. Diese Serie, die von den Brüdern Sid und Marty Krofft entwickelt wurde, erzählt die Geschichte einer Familie, die versehentlich durch ein Portal in eine Welt voller Dinosaurier, exotischer Tiere und sogar intelligenter nicht-menschlicher Rassen gelangt. Obwohl es bereits Versuche gab, die Serie als TV-Show und später als Film neu zu interpretieren, könnte der neue Ansatz auf Netflix ein großer Erfolg werden.

Die Ursprünge von Land of the Lost

Worum geht es in der Originalserie? Land of the Lost folgte den Abenteuern der Marshall-Familie, die in einem alternativen Universum gefangen war, das von Dinosauriern und anderen fremdartigen Kreaturen bevölkert wurde. Die Serie mischte Live-Action mit Stop-Motion-Animationen und wurde schnell zu einem Kultklassiker. Ursprünglich wurde sie von 1974 bis 1976 auf NBC ausgestrahlt und später von CBS als Sommerersatzserie genutzt.

Die Geschichte konzentrierte sich auf das Überleben der Familie und ihre Versuche, in ihre eigene Welt zurückzukehren. Neben Dinosauriern begegneten sie auch den Pakuni, einer affenähnlichen Rasse, und den Sleestak, reptilartigen humanoiden Kreaturen. Diese exotischen und gefährlichen Begegnungen trugen zur Faszination und zum Kultstatus der Serie bei.

Netflix‘ Strategie und Erfolg mit Remakes

Wie erfolgreich ist Netflix mit Remakes? Netflix hat in der Vergangenheit großen Erfolg mit der Neuauflage bekannter Marken gehabt. Ein prominentes Beispiel ist Lost in Space, das ebenfalls eine Neuinterpretation einer klassischen Serie darstellt. Mit Land of the Lost könnte Netflix erneut einen großen Treffer landen, insbesondere in einer Zeit, in der Dinosaurier durch die Jurassic World-Filmreihe wieder im Rampenlicht stehen.

Der Streamingdienst hat die Fähigkeit, alte Klassiker einem neuen Publikum zugänglich zu machen, indem er sie modernisiert und auf den aktuellen Stand der Technologie bringt. Dies könnte auch für Land of the Lost gelten, das mit seiner faszinierenden Prämisse das Potenzial hat, neue und alte Fans gleichermaßen zu begeistern.

Die Zukunft von Land of the Lost auf Netflix

Wann wird die neue Serie verfügbar sein? Derzeit befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die Drehbucharbeiten haben noch nicht begonnen, was bedeutet, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die Produktion startet und die Serie schließlich auf unseren Bildschirmen erscheint. Trotzdem sind die Kroffts, die ursprünglichen Schöpfer der Serie, sowie deren Tochter Deanna Krofft Pope als Produzentin an Bord, was Hoffnung auf eine authentische Neuauflage der Serie macht.

In der Zwischenzeit kannst du die Originalserie digital auf PVOD-Plattformen mieten oder kaufen. Der Film von 2009, der eher eine Parodie als eine ernsthafte Adaption war, ist auf HBO Max verfügbar. Was denkst du über die Rückkehr von Land of the Lost? Teile deine Meinung in den Kommentaren!