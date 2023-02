Naruto – Wer ist der neunschwänzige Fuchs?

©1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Der neunschwänzige Fuchs, der im Naruto-Anime und -Manga auch Kyuubi genannt wird, ist nicht wegzudenken. Er ist schon seit der Geburt von Naruto in ihm versiegelt. Alle interessanten Infos zur Hintergrundgeschichte des neunschwänzigen Fuchses folgen jetzt.

Naruto und der neunschwänzige Fuchs sind unzertrennlich

Wer ist der neunschwänzige Fuchs? Kyuubi, dessen Name eigentlich Kurama lautet, wurde in bisher drei Personen versiegelt. Seine Jinchuuriki waren Mito Uzumaki/Senju, Narutos Mutter Kushina Uzumaki und in Naruto Uzumaki selbst. Zeitweise wurde Kurama sogar in Narutos Vater, Minato Namikaze, versiegelt. Kurama empfand für die meisten seiner Jinchuuriki nur Hass.

Kyuubi gilt als der stärkste aller neun Bijuu. Seine besondere Fähigkeit ist es, seinem Jinchuuriki einen riesigen Chakravorrat zur Verfügung zu stellen und ihm immense Regenrationsfähigkeiten zu verleihen. Er wurde wie die anderen Bijuu aus dem Juubi, dem Zehnschwänzigen, erschaffen.

So lief das Leben von Kurama unter Naruto

Naruto konnte Kurama nicht von Anfang an kontrollieren, da Kurama seinem Jinchuuriki feindlich gesinnt war. Mit der Zeit zeigten sich in Narutos verwandelten Formen immer mehr Schwänze, was gleichbedeutend für eine größere Freisetzung der Mächte von Kurama war. Zwischendurch hatte der neunschwänzige Fuchs es sogar fast geschafft, die vollständige Kontrolle über Naruto zu gewinnen, doch Kushina half ihrem Sohn und versiegelte Kurama erneut in Naruto.

Erst, als Kyuubi klar wurde, dass Naruto sich um das Wohlergehen der Bijuu sorgt, schließt er Freundschaft mit Naruto und stellt ihm sein ganzes Chakra zur Verfügung. Nach dem vierten Shinobi-Weltkrieg geht Kurama sogar so weit, dass er Naruto seine komplette Kraft überlasst. Dadurch kann er mühelos in den Kyuubi Chakra Moodo und den Bijuu Moodo gelangen.

Was ist der Kyuubi Chakra Moodo? In diesem Modus umhüllt sich Naruto mit Chakra und es erscheinen Zeichnungen auf seinem Körper. Er ist in der Lage, negative Emotionen und Gefühle zu erkennen. Außerdem kann er so das Shunshin no Jutsu einsetzen, das ihm erlaubt, seinen Körper mit maximaler Bewegungsgeschwindigkeit zu bewegen.

Was ist der Biju Moodo? Dieser Modus geht noch einen Schritt weiter: Naruto bekommt eine Art Chakra-Mantel, der ihn umhüllt. Er ist in der Lage, Kurama vollständig für fünf Minuten freizusetzen. Auch der neunschwänzige Fuchs ist dann mit Siegelzeichen und Chakra überzogen und kämpft an Narutos Seite.