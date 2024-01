MontanaBlack: Kaufland leakt versehentlich die neuen Gönry-Sorten

Wir wissen bereits, dass Anfang 2024 die drei neuen Gönry-Sorten von Streamer und Influencer MontanaBlack veröffentlicht werden. Um welche Sorten es sich dabei aber genau handelt, war bis jetzt ein gut gehütetes Geheimnis. Kaufland machte dem jetzt allerdings einen Strich durch die Rechnung und leakte alle drei Geschmacksrichtungen.

Großer Erfolg für Monte mit Gönry

Bereits der Start von MontanaBlacks Energydrink Gönry verlief traumhaft, schließlich konnte der Streamer aus Buxtehude schon im Oktober 2023 einen Umsatz von satten 30 Millionen Euro verbuchen.

Für Fans und Energydrink-Genießer gibt es aktuell die Geschmacksrichtungen Blueberry Coconut, Tropical Exotic, sowie Raspberry Cheesecake. Wer mehr Variation hinsichtlich des Geschmacks fordert, der musst sich noch ein wenig in Geduld üben.

Unterm Strich dürfte abzüglich sämtlicher Kosten ein ordentlicher Gewinn für den Influencer übrig bleiben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einnahmen durch Plattformen wie YouTube oder Twitch locker in die Tasche steckt.

Das heißt aber noch lange nicht, dass der 35-Jährige durch seine Social-Media-Kanäle wenig Geld verdient, ganz im Gegenteil! Erst Anfang Januar berichteten wir über die Einnahmen seiner verschiedenen YouTube-Kanäle, die ebenfalls ziemlich beeindruckend ausfallen. Mehr zu dem Thema findet ihr in diesem Beitrag.

Und auch Trymacs‘ Einnahmen in 2023 sorgen für Staunen!

Kaufland leakt neue Sorten von Gönry

MontanaBlack versprach seinen Fans bereits, dass sein Energydrink in Kürze in drei weiteren neuen Sorten verfügbar sein wird. Dabei verriet Monte im voraus, dass eine dieser Geschmacksrichtungen White Peach sein wird.

Den Rest erledigte jetzt ein offenbarer Fehler bei der Lebensmittelkette Kaufland. Wie in einem TikTok-Video ersichtlich wird, versah ein Mitarbeiter in einer der Filialen das bestehende Sortiment an Gönry-Dosen mit neuen Preisschildern, auf denen auch die neuen, bislang nicht angekündigten Sorten aufgedruckt sind.

Neben White Peach bekommen wir im Frühling 2024 also zudem Sweet Lemon und Juneberry Jam geboten!

Fans bekommen also neben Pfirsich den Energydrink zudem mit Limonadengeschmack und zusätzlich in der Sorte Felsenbirnen Marmelade. Bei letzterem kann man sich allerdings allein durch den Namen noch nicht ganz genau vorstellen, was damit geschmacklich zu erwarten ist. Es klingt aber in jedem Fall spannend und verglichen mit Sorten anderer Hersteller recht ungewöhnlich.

Welche der drei Sorten sagt euch im ersten Moment am meisten zu? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

