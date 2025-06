Michael Cera lehnte Fantastic Beasts-Rolle ab – das waren seine Gründe

Michael Cera, der durch seine Rolle als Scott Pilgrim im Film Scott Pilgrim vs. the World bekannt wurde, hat kürzlich enthüllt, dass er ein Angebot für eine Rolle in den Fantastic Beasts-Filmen abgelehnt hat. Diese Entscheidung könnte sich als die richtige herausgestellt haben, wenn man bedenkt, dass die Spin-off-Reihe des Harry Potter-Universums Schwierigkeiten hatte, mit dem Erfolg der Originalfilme mitzuhalten.

Warum hat Michael Cera das Angebot abgelehnt?

Was waren Michael Ceras Beweggründe? Cera erklärte in einem Podcast mit Louis Theroux, dass er die Verpflichtung, die mit der Teilnahme an einem großen Franchise einhergeht, scheute. Er wollte seine Karriere nicht an ein Projekt binden, das möglicherweise sechs Jahre in Anspruch nehmen könnte und war besorgt darüber, dass er dadurch zu berühmt werden könnte. Diese Bedenken scheinen durch seine bisherigen Erfahrungen, wie etwa in Filmen wie Juno und Superbad, gestützt zu werden.

Obwohl Cera heute anders über solche Angebote denkt, war es damals eine bewusste Entscheidung, seine Karriere selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur Kinderfilme zu machen. Er äußerte zudem, dass er mittlerweile offen für Franchise-Rollen wäre, wenn das Projekt interessant genug erscheint.

Michael Cera in der Welt der Franchises

Hat Cera noch Chancen auf große Rollen? Auch wenn er die Möglichkeit in den Fantastic Beasts-Filmen verpasste, bedeutet das nicht das Ende seiner Chancen auf große Franchise-Rollen. Der Schauspieler hat bereits angedeutet, dass er sich eine Rolle in einem Superhelden-Franchise vorstellen könnte. Insbesondere im Marvel Cinematic Universe und im DC Universe gäbe es zahlreiche Möglichkeiten für Cera, sich in einer solchen Rolle zu etablieren.

Ein besonders interessanter Vorschlag, den er selbst machte, war die Rolle eines Superhelden, der ein großer Fan von Milchprodukten ist. Dies könnte eine humorvolle Ergänzung zu seinem bisherigen Werk sein und würde gut zu seiner Vorliebe für skurrile Charaktere passen.

Die Zukunft von Michael Cera

Was könnte die Zukunft für Cera bereithalten? Mit seinem Talent und seiner Vielseitigkeit wird Michael Cera sicherlich weiterhin interessante Rollen finden. Die Möglichkeit, Teil eines großen Franchises zu werden, steht immer noch im Raum, und es bleibt abzuwarten, ob er in Zukunft die Rolle eines Superhelden oder eine andere ikonische Rolle übernimmt.

Fans können gespannt darauf sein, wie sich seine Karriere weiterentwickeln wird und welche unerwarteten Entscheidungen er als Nächstes trifft. In der Zwischenzeit bleibt er eine feste Größe in der Filmwelt, die immer wieder für Überraschungen gut ist.

Was denkst du? Hättest du Michael Cera gerne in den Fantastic Beasts-Filmen gesehen? Oder gibt es eine andere Franchise-Rolle, die perfekt zu ihm passen würde? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!