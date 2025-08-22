Metal Gear Solid Delta: Guy Savage kehrt 2025 mit neuen Features zurück!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein bevorstehendes Action-Adventure-Stealth-Spiel, das 2025 von Konami veröffentlicht wird. Es ist ein Remake des 2004 veröffentlichten Spiels Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das als fünfter Haupteintrag der Metal Gear-Reihe gilt und chronologisch das erste Spiel ist. Die Handlung spielt im Jahr 1964 und folgt dem FOX-Agenten Codenamen Naked Snake, der einen prominenten sowjetischen Raketentechniker retten und die sowjetische Nuklear-Superwaffe Shagohod sabotieren muss, während er die Vereinigten Staaten von sowjetischem Verdacht befreit und sich mit seinem ehemaligen Mentor, The Boss, auseinandersetzt, der zu deren Seite übergelaufen ist.

Ein besonderes Highlight des Remakes ist die Wiederbelebung des Guy Savage Mini-Games, das in früheren Versionen des Spiels oft übersehen oder entfernt wurde. Ursprünglich als seltsames Level eingeführt, in dem du die Kontrolle über eine mysteriöse Figur mit zwei Klingen übernimmst, während Horden von untoten Bestien erscheinen, hat Delta diesem Segment neues Leben eingehaucht. Die Version von Delta bietet eine Vielzahl neuer Angriffe und ein frisches Design für den Protagonisten Guy Savage, der jetzt als verhüllte Gestalt erscheint.

Was ist das Guy Savage Mini-Game?

Welche Veränderungen bringt Delta für Guy Savage? In Metal Gear Solid Delta: Snake Eater findest du im Guy Savage Mini-Game viele Änderungen, die es von früheren Versionen unterscheiden. Statt in einem verlassenen Lagerhaus spielt das Segment nun auf einem Friedhof, und die Gegner erscheinen monströser und steigen aus dem Boden. Diese Kulisse verleiht dem Mini-Game eine gruselige Atmosphäre, die an Spiele wie Castlevania erinnert. Zudem gibt es neue Dämonenarten, die einem Vampir ähneln und die Verbindung zu Castlevania unterstreichen.

Wie wird Guy Savage in Delta präsentiert? Delta bietet eine verbesserte Präsentation für Guy Savage mit kurzen Zwischensequenzen, die die verschiedenen Bestien einführen. Das Ende des Mini-Games wurde überarbeitet und bietet nun einen passenden Abschluss, der erklärt, warum Snake in Panik erwacht. Delta beginnt mit einem altmodischen Filter, der schließlich in volle Farben übergeht, während das Original durchgehend einen Filter hatte, der die Farben abschwächte.

Freischalten und Spielen von Guy Savage

Wie kannst du das Mini-Game freischalten? Um das Guy Savage Mini-Game in Metal Gear Solid Delta zu starten, musst du Snake nach seiner Folter in Groznyj Grad in die Zelle bringen und Para-Medic anrufen, das Spiel speichern, beenden und dann neu starten. Wenn du den rot markierten Speicherstand lädst, beginnt das Mini-Game. Nach dem Beenden des Spiels kannst du es jederzeit vom Hauptmenü aus unter „Guy Savage Δ“ spielen. Diese Version ist länger und startet nicht mit einem Filter.

Ist das Mini-Game in anderen Versionen vorhanden? Guy Savage ist ein seltenes Mini-Game, das in vielen Versionen von Metal Gear Solid 3 fehlt, einschließlich der HD Collection und der Master Collection Vol. 1. Es ist unklar, warum es entfernt wurde, doch es hat seinen Platz in den Credits von Delta und zeigt PlatinumGames als Entwickler, mit Kentaro Den als Regisseur.

Die Geschichte von Guy Savage

Wie entstand Guy Savage? Guy Savage wurde ursprünglich aus einem verworfenen Zone of the Enders-Projekt übernommen. Hideo Kojima wollte ursprünglich ein Gradius-ähnliches Mini-Game in die Szene einfügen. Guy Savage hat seinen eigenen Platz in den Credits von MGS3 und listet Shuyo Murata als Spielentwickler und Regisseur auf, der an mehreren Metal Gear Solid Spielen mitgearbeitet hat.

Was ist die Rolle von PlatinumGames in Delta? In Delta wird Guy Savage von PlatinumGames entwickelt, einem Studio bekannt für seine Arbeit an Spielen wie Bayonetta und Metal Gear Rising: Revengeance. Kentaro Den, der an Bayonetta Origins gearbeitet hat, ist als Regisseur tätig. Das Studio ist auch an der Entwicklung von Ninja Gaiden 4 beteiligt.

