Die Kultfigur Mega Man erhält einen richtigen Kinofilm, der von 20th Century Fox produziert wird. Mit an Bord ist zudem Chernin Entertainment, die an „Planet der Affen“ mitgearbeitet haben. Die offizielle Ankündigung geht bis ins Jahr 2018 zurück. Seitdem ist es jedoch recht still geworden um die Videospieladaption.

Heute gibt es allerdings dank des Netflix-Releases „Project Power“ neue Informationen, die den blauen Blecheimer betreffen und Dr. Wilys Roboganoven betreffen.

Henry Joost und Ariel Schulmann (Director, Writer) haben nun bestätigt, dass Mattson Tomlin ein Mitglied der Produktion wird. Tomlin hat unter anderem an der Geschichte von „Project Power“ mitgeschrieben und arbeitet nun am „Mega Man“-Film.

Gegenüber Polygon erklärt er, worauf es ihm ankommt bei einer Geschichte:

„Ich fragte mich immer, worauf es bei einer packenden Geschichte ankommt. Was ist die echte Seele des Charakters? Wir kennen ihn alle als Cartoonfigur, als den Blauen Bomber, der springt und schießt. Wir müssen dahinter blicken. Auf der visuellen Seite ist es eine Sache, es muss einen Videospielfan zufriedenstellen. Aber was ist der Mittelpunkt der Geschichte?“

Die Frage lautet also laut Tomlin, durch welche Pfade solch ein Charakter schreiten muss und kann. Es soll deshalb universal und emotional werden, sodass sich jeder damit am Ende identifizieren kann. All das wird in die Story von Mega Man (Kinofilm) einfließen.

Wird Mega Man ein Kinderfilm wie Sonic the Hedgehog?

Weiter wurde er mit einer wichtigen Frage konfrontiert, die schon jetzt viel über den potenziellen Inhalt aussagt. Auf die Frage, ob Mega Man ein Kinderfilm wie „Sonic the Hedgehog“ werde, antwortete er:

„[…] er (der Film) ist nicht direkt im Bereich für Kinder angesiedelt.“

Wir gehen jedoch davon aus, dass es auch kein Film für Erwachsene, also kein FSK-18-Streifen, wird.

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Kinostart. Wir wissen noch nicht einmal, wer dem Cast angehört, wann die Produktion beginnt und so weiter. Wir wissen lediglich, dass es ein Live-Action-Film werden könnte. Womöglich mit CG-Elementen. Deshalb war der Vergleich von Polygon mit Sonic gar nicht mal so weit hergeholt.