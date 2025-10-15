Mega-Entwicklung kehrt zurück in Pokémon Legends: Z-A – Alle Infos zum Release

Pokemon Legends: Z-A steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 16. Oktober 2025 und hat bereits das Update Version 1.0.1 erhalten. Dieses Update, das am 14. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, ist notwendig, damit du die Online-Funktionen des Spiels nutzen kannst. Obwohl das Update nur wenig Speicherplatz benötigt, ist es entscheidend für den vollen Spielgenuss.

Online-Features und notwendiges Update

Was beinhaltet das Update Version 1.0.1? Das Update Version 1.0.1 von Pokemon Legends: Z-A enthält die notwendigen Daten für die Nutzung der Online-Funktionen. Dazu gehören das Tauschen von Pokémon sowie die Teilnahme an Online-Kämpfen. Ein Nintendo Switch Online-Abonnement ist erforderlich, um diese Funktionen nutzen zu können, jedoch nicht für den Download des Updates selbst.

Welche Neuerungen bringt das Spiel? Pokemon Legends: Z-A führt die Mega-Entwicklung als zentrales Kampf-Feature wieder ein und bietet ein actionbasiertes Kampfsystem ähnlich den Xenoblade Chronicles-Spielen. Zudem kehrt das Spiel nach Illumina City zurück, einem bekannten Ort aus Pokemon X und Y.

Bewertungen und Vergleich mit der Konkurrenz

Wie schneiden die ersten Bewertungen ab? Die frühen Rezensionen zu Pokemon Legends: Z-A sind überwiegend positiv. Auf OpenCritic hat das Spiel eine Bewertung von 82 Punkten erhalten und liegt damit knapp vor einem seiner größten Konkurrenten, Digimon Story: Time Stranger, das mit 80 Punkten bewertet wurde.

Welche Plattformen werden unterstützt? Das Spiel ist sowohl für die Nintendo Switch als auch die Switch 2 verfügbar. Das Preloading steht im Nintendo eShop bereit, sodass du direkt am Veröffentlichungstag losspielen kannst.

Gameplay-Features und Battle Club

Welche Rolle spielt der Battle Club? Im Battle Club-Modus können bis zu vier Spieler in einem dreiminütigen Free-for-All-Match gegeneinander antreten. Diese Matches sind eine Voraussetzung, um alle Mega-Steine zu sammeln, die für die Mega-Entwicklung von Pokémon wie Quajutsu, Fennexis und Brigaron benötigt werden. Es bleibt abzuwarten, wie viele Matches notwendig sind, um diese Belohnungen zu erhalten.

Gibt es Einschränkungen bei den Features? Trotz des Updates wird Pokemon Home-Kompatibilität zum Start nicht verfügbar sein. Wie häufig weitere Updates erscheinen werden, ist noch unklar.

Fazit und Erwartungen

Was erwartet dich bei Pokemon Legends: Z-A? Pokemon Legends: Z-A verspricht ein aufregendes Abenteuer mit neuen und bekannten Features. Die Rückkehr der Mega-Entwicklung und das actiongeladene Kampfsystem bieten eine spannende Erfahrung. Das Day-One-Update stellt sicher, dass du die Online-Funktionen vollständig nutzen kannst und somit die besten Chancen hast, in die Welt der Pokémon einzutauchen.

