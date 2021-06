MediaMarkt: Highlight-Games im Doppelpack sichern und Geld sparen

Insgesamt zwei Wochen lang könnt ihr bei den Doppelpack-Angeboten im Onlineshop von MediaMarkt ordentlich Geld sparen. Packt dazu einfach zwei Highlight Games für die PS4 oder PS5 in den Warenkorb in profitiert von einem starken Rabatt. Wie die Aktion bei MediaMarkt genau funktioniert, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Doppelpack-Angebote bei MediaMarkt

Wie funktioniert’s?

1. Leg ein Spiel deiner Wahl in den Warenkorb

2. Leg das Zusatzprodukt in den Warenkorb

3. Der Preisabzug findet im Warenkorb automatisch statt

Zum Beispiel könnt ihr euch diese beiden aufgelisteten Spiele in den Warenkorb legen. Eigentlich müsst ihr in diesem Fall 97,98 Euro zahlen. Im Rahmen der Aktion bekommt ihr jedoch einen satten Preisabzug in Höhe von 27,99 Euro, weshalb ihr letztendlich nur 69,99 Euro für beide PS5-Spiele bezahlt.

Bei diesem Doppelpack-Angebot bezahlt ihr anstatt 119,98 Euro nur 79,99 Euro. Ihr spart also ganze 39,99 Euro.

Bei diesem Angebot bezahlt ihr 54,98 Euro anstatt 69,98 Euro und spart somit stolze 19,99 Euro.