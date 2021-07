Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt: Rabatte auf Gaming, Elektronik und mehr!

Es ist wieder Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt! Im Rahmen der Aktion könnt ihr beim Kauf diverser Artikel aus den Bereichen Gaming, Elektronik und mehr aktuell ordentlich sparen. Schnell sein lohnt sich, denn die Angebote gelten nur noch bis morgen früh!

Mario Golf: Super Rush + Joy-Cons

Ihr möchtet gerne mit euren Freunden eine Runde Golf spielen, habt aber nicht genug Controller zu Hause? Beim Gönn-dir-Dienstag bekommt ihr ein Bundle bestehend aus Mario Golf: Super Rush und zwei Joy-Cons in den Farben eurer Wahl zum Preis von 99,99 Euro.

Dadurch spart ihr im Vergleich zu den einzelnen Produkten circa 35 Euro. Um euch das Set zu sichern, braucht ihr nur auf eine der beiden Produktseiten klicken und unter „Empfohlene Kombinationen“ die beiden Artikel in euren Warenkorb legen.

Nintendo Switch Lite + Tasche

Wenn euch stattdessen nach entspanntem Spielen allein ist, bietet sich eine Nintendo Switch Lite an. Die ist etwas kompakter und kann nur im Handheld-Modus benutzt werden, eignet sich dafür aber noch besser für unterwegs. Aktuell bekommt ihr die Konsole im Set mit einer „Animal Crossing“-Tasche für 209,99 Euro.

Dabei könnt ihr euch eine der fünf Farbvarianten der Switch Lite aussuchen, die alle in der Aktion enthalten sind. Hier braucht ihr ebenfalls nur beide Artikel zusammen in den Warenkorb legen, der Rabatt wird euch automatisch an der Kasse abgezogen. Dann fehlt nur noch Animal Crossing: New Horizons für einen schönen Inselurlaub.

Medion Akoya Desktop PC

Wer lieber auf dem Computer spielt, sollte sich eines der Highlights aus der Aktion von MediaMarkt ansehen: Den Akoya Desktop PC von Medion. Zum reduzierten Preis von 499,99 Euro bietet euch der Allrounder alles, was ihr zum Surfen und Arbeiten braucht.

Der Computer bietet acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine SSD-Festplatte. Dank der Grafikkarte von NVIDIA eignet sich das Modell auch gut zum Spielen und stellt eine kostengünstige Alternative zu Gaming-PCs dar.

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Die Aktion läuft nur noch bis morgen früh um 9 Uhr, weshalb ihr nicht zu lange abwarten solltet. Folgende Artikel sind ebenfalls heute am Gönn-dir-Dienstag reduziert: