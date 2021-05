Mass Effect Legendary Edition: Gibt es neue Same-Sex-Romanzen? Gender-Guide

Mass Effect Legendary Edition bietet im Kern alles, was die Originalspiele Mass Effect 1 bis 3 zu bieten hatten, sie wurden lediglich generalüberholt und erschienen so in verbesserter Form. Doch nicht nur visuelle Veränderungen wie bessere Texturen, Licht- und Schattenfunktionen wurden hinzugefügt. Auch ein paar inhaltliche Abänderungen gibt es.

So hat sich BioWare beispielsweise dazu entschieden, das Tali-Geheimnis neuartig zu lüften oder gar das Sniper-Gunplay zu verbessern (im 1. Teil), das die Fans wohlwollend aufnehmen.

Mehr Romanzen-Optionen in Mass Effect Legendary Edition?

Aber wie steht es um die Romanzen in Mass Effect Legendary Edition? Wurden Romanzen hinzugefügt? Gibt es neue Optionen, eine hetero- oder homosexuelle Beziehung mit jemanden einzugehen im Remaster?

Tatsächlich gibt es an dieser Stelle keine Neuerungen. Insbesondere hinsichtlich der sogenannten „Same-Sex-Romanzen“ ist also alles beim Alten. Heißt, dass es keine neuen Möglichkeiten gibt, Romanzen mit demselben Geschlecht einzugehen.

Das es hier bei den gleichgeschlechtlichen Romanzen kein Update gibt, wurde im Laufe der Jahre immer wieder seitens der Fangemeinde kritisiert. Zum Beispiel können wir mit Ashley Williams keine Romanze eingehen, wenn wir eine weibliche Shepard ausgewählt haben.

Und auf der anderen Seite können wir keine Beziehung mit Kaiden Alenko im 1. Teil eingehen, wenn wir einen männlichen Shepard spielen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Letzteres im 3. Teil möglich war und auch im Remaster weiterhin möglich ist.

Wie viel Arbeit es erfordert hätte, diese Option im 1. Teil nachträglich zu verbauen, lässt sich schwer einschätzen. Aber den Spieler*innen diese Wahl zu ermöglichen, hätte in jedem Fall viele gefreut. Zumal es im 3. Teil schließlich sowieso möglich gewesen wäre beziehungsweise immer noch ist. Wieso bieten sie diese Option also nicht an? Am Ende wollte das Entwicklerstudio an dieser Stelle wohl einfach keinen Produktionsaufwand aus Kostengründen betreiben, was ziemlich schade ist.

Welche Optionen habe ich? Bedenkt demnach, wenn ihr die „Mass Effect“-Trilogie (Legendary Edition oder die klassische Version) spielt, dass ihr diesbezüglich bei einigen Charakteren an ein jeweiliges Geschlecht gebunden seid, wenn ihr mit ihr oder ihm eine Romanze eingehen möchtet. Welche Details es hier zu erfahren gilt, lest ihr hier.

Romanze ausschließlich mit Shepard (männlich):

Ashley Williams (ME1, ME3)

Tali’Zorah vas Neema (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Miranda Lawson (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Jack (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Steve Cortez (ME3)

Romanze ausschließlich mit Shepard (weiblich):

Kaiden Alenko (ME1)

Garrus Vakarian (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Jacob Taylor (ME2)

Thane Krios (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Samantha Traynor

Javik (ME3: Citadel-DLC)

James Vega (ME3: Citadel-DLC)

Diese Charaktere könnt ihr unabhängig vom Geschlecht anbandeln:

Liara T’Soni (ME1, ME2: Shadow Broker-DLC, ME3)

Samara (ME2, ME3: Citadel-DLC)

Morinth (ME2)

Kelly Chambers (ME2, ME3: Nur mit Romanze in ME2)

Kaidan Alenko (ME3)

Diana Allers (ME3)