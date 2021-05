Mass Effect: Legendary Edition – Fans feiern Sniper-Update

Es ist so weit, der 14. Mai 2021 ist gekommen und damit auch der Release der Mass Effect: Legendary Edition für PC, die PS4 und Xbox One wie Xbox Series X/S. Die verbesserte Version macht so einiges anders im Vergleich zu den ursprünglichen Teilen. Was genau, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zur neu aufgelegten Trilogie:

Außerdem fallen nun nach und nach kleinste Details auf, die nachgebessert wurden, und die Community positiv gestimmt zurücklässt.

Mass Effect Legendary Edition überarbeitet Sniper

Ein Teil dieser Anpassungen bezieht sich auf die Sniper-Gewehre im 1. Teil der Trilogie oder besser gesagt das Gameplay, das mit diesem Waffentyp in Verbindung steht. Das nachfolgende Reddit-Video demonstriert dieses Upgrade ganz gut im Vergleich zum Original:

Dazu sei gesagt, dass es im Original zwei Probleme gibt, die mit dem Sniper-Typ zusammenhängen. Durch das Visier zu schauen, war kein schönes Spielgefühl, da es recht verschwommen umgesetzt wurde. Das Fadenkreuz stand diesbezüglich ohne Pause in Bewegung, was das präzise Zielen zu einer Farce gestaltete. Und auf der anderen Seite war der Rückstoß so galaktisch groß, dass es für einige Zeit unmöglich war, nach dem ersten Schuss einen weiteren gezielten Schuss abzugeben. Beides in Kombination machte das Sniper-Gunplay zu einem äußerst unschönen Erlebnis.

Doch so nicht im Remastered von „Mass Effect“. Das alte System, das mit den Scharfschützengewehren in Verbindung stand, ist Geschichte. Beim Remastered wurden die wichtigen Updates verbaut. Heißt, einerseits haben wir nun ein vernünftiges Fadenkreuz und andererseits ist der Rückstoß nun glaubhafter. Er ist immer noch gegeben, aber fühlt sich nicht mehr so an, als würde die Sniper ins Nirvana ausschlagen lassen nach einem Schuss. Alles in allem erleben wir recht ausbalanciertes Sniper-Gunplay.

Dazu sei gesagt, dass wir das Scharfschützengewehr selbstredend wie in einem RPG aufleveln konnten, damit das Gunplay schließlich flüssiger von der Hand geht. Aber wenn ihr das nicht getan habt – also die Sniper nicht wirklich voll aufgelevelt habt – war sie faktisch unspielbar. Diesbezüglich gab es eine Sniper-Klasse, die dies spezialisierte, während andere Klassen die Sniper demnach kaum spielen konnten.

So oder so scheint BioWare dies erkannt zu haben, weshalb es nun diese Anpassungen gibt. Es ist in jedem Fall eine prekäre Thematik, das Gunplay durch RPG-Mechaniken zu verschlechtern, nur um jenen RPG-Aspekt im Spiel hervorzuheben.

Also was haltet ihr davon und von den Änderungen, die das Entwicklerstudio vorgenommen hat? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Falls ihr die „Mass Effect“-Trilogie noch gar nicht gespielt habt, wäre dies der ideale Zeitpunkt, um der Reihe eine Chance zu geben. Das Spiel ist ab sofort in der Legendary Edition verfügbar.

