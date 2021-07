Mass Effect: Beliebte ALOT-Mod jetzt für Legendary Edition downloaden

Mass Effect wurde in der Vergangenheit mit einer sehr beliebten Mod seitens der Community ausgestattet. Die ALOT-Mod bietet im Kern ein saftiges Upgrade für die Texturen der Spiele aus der Trilogie und deshalb wurde die Modifikation nun für Mass Effect Legendary Edition aufgearbeitet.

Die ALOT-Mod ist zurück, für die Spiele abseits der Legendary Edition war sie nie weg. Und dennoch wurde sie hier ebenfalls optimiert. Heißt, wenn ihr die LE gar nicht verwendet, könnt ihr euch trotzdem das neuste Update herunterladen.

Die „A Lot Of Texture“-Mod für Mass Effect

Tatsächlich bietet die „A Lot Of Texture“-Mod einen starken, grafischen Unterschied in Hinsicht auf das Original. Und auch die Mod-Version für die Compilation soll es in sich haben. Aber benötigen wir diese Mod wirklich, wenn die LE sowieso schon einen grafischen Sprung macht?

Ein Großteil der Arbeit, die die Modder in die ALOT-Mod gesteckt haben, sei „nun obsolet geworden“. Und dennoch: viele Texturen seien trotz Politur der Trilogie überlegen, die nun für das „Mass Effect“-Upgrade portiert wurden. So könne man „das Beste aus beiden Welten“ erreichen.

Bedenkt, dass diese Upgrades nicht nur für den 1. Teil gelten, sondern auch für Mass Effect 2 und Mass Effect 3. So wurde also unter anderem das grafische Antlitz von Legion, Tali, EDI, Garrus oder beispielsweise Liara verbessert. Ein paar Optimierungen wie die Hologramme auf der Citadel seht ihr hier:

Mit ALOT-Mod © via Nexusmods

Ohne ALOT-Mod © via Nexusmods

Außerdem wurde der Himmel auf der Citadel optimiert. Doch nicht nur das. Das Upgrade bietet zudem die verbesserten Licht- und Schatteneffekte (ISL), die selbst in „Mass Effect Legendary Edition“ unberührt blieben. Das ist für viele laut Reddit ein ausschlaggebendes Kriterium, die Mod zu installieren.

Spannend wird es vor allem dann, wenn ihr gar nicht die Legendary Edition spielt. Denn das ALOT-Upgrade bedient sich einer visuellen Anpassung, die der LE entspringt. Wenn ihr also noch die Originalversion habt und sie weiterhin spielen möchtet, könnt ihr von dem LE-Update profitieren, indem ihr die neuste ALOT-Version herunterladet.

Um die Mod installieren zu können, benötigt ihr den MassEffectModder. Und unter diesem Link findet ihr die „A Lot Of Texture“-Mod. Würdet ihr die Mod verwenden oder sind euch die Veränderungen zu marginal? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!