Mario Party Superstars vorbestellen ab sofort möglich bei diesen Onlineshops – Preorder-Guide

Nintendo plant nach Super Mario Party ein Best-of zur Serie zu veröffentlichen: Mario Party Superstars. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung der besten Spielbretter und Minispiele aus der „Mario Party“-Reihe.

Die Sammlung erscheint für die Nintendo Switch am 29. Oktober 2021 und wird 59,99 Euro kosten. Bei einigen Onlineshops könnt ihr das Spiel schon jetzt vorbestellen, damit es rechtzeitig zum Release bei euch zu Hause ankommt:

Was euch in diesem Spektakel so alles erwartet, seht ihr hier in diesem zusammenfassenden Trailer:

Was ist Mario Party Superstars?

In „Mario Party Superstars“ kommt vieles aus der gesamten Reihe zusammen. Es ist eine Sammlung von Mini- und Brettspielen aus ganz Mario Party! Heißt, Nintendo hat die besten Bretter und Minispiele ausgewählt und veröffentlicht sie jetzt wie ein Allstars in einer Sammlung für die Hybridkonsole.

Hierbei handelt es sich um 5 Brettspiele aus den Anfängen der Reihe. Die Bretter stammen alle aus Spielen, die für den Nintendo 64 erschienen sind. Darunter:

Peaches Geburtstagstorte

Space-Land

Bei den Minispielen gibt es dann das Spiel mit den Gesichtsstraffungen, ein Tetris-Äquivalent oder gar ein Lore-Rennen. Insgesamt gibt es über 100 Minispiele. Dabei funktioniert alles mit der Knopfsteuerung.

Obendrein können alle Spielmodi online gezockt werden. Wenn sich also gerade niemand bereit erklärt, mit euch zu spielen, nehmt einfach an einer Onlinepartie teil. Ihr werdet dann mit anderen Spieler*innen in eine Runde geworfen. Und alternativ können euch eure Freunde natürlich ganz einfach online joinen. Es gibt viele Möglichkeiten Mario Party Superstars zu zocken!