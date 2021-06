Life is Strange: True Colors und das LiS-Remaster erscheinen für Nintendo Switch

Das brandneue Life is Strange: True Colous und die Remastered Collection von Life is Strange erscheinen ebenso für Nintendo Switch. Im Rahmen der Nintendo Direct zur E3 2021 wurde die frohe Kunde jetzt doch noch überbracht.

Nintendo Switch bekommt Life is Strange: True Colors & LiS-Remaster

Mit Release von „Life is Strange: True Colors“ am 10. September 2021 wird ebenso die Nintendo Switch als Plattform bedient. Doch nicht nur der neueste Ableger der LiS-Reihe wird für die Switch erscheinen. Die angekündigte „Life is Strange: Remastered Collection“ wird im Herbst dieses Jahres ebenso für Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht.

Was steckt in der Remastered Collection? In der neu aufgelegten LiS-Sammlung mit verbesserter Grafik und Motion Capture-Animationen steckt der erste „Life is Strange“-Teil mit Protagonistin Max und das Prequel Before the Storm mit Chloe im Fokus der Handlung.

True Colors in erstem Gameplay-Trailer

Zur E3 2021 haben wir außerdem einen ersten Blick auf die Empathie-Fähigkeiten von Alex Chen, der Protagonistin von „Life is Strange: True Colors“ werfen dürfen. In dem aktuellsten Trailer erfahren wir mehr darüber, wie ihre Superkraft funktioniert und wie ihre Empathie die Handlung des dritten Teils beeinflusst:

