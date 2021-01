LG-TVs im Sonderangebot bei MediaMarkt und Saturn

Falls ihr zum Neujahr hin auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, solltet ihr auf keinen Fall die neuen LG-Angebote im Onlineshop von MediaMarkt und Saturn verpassen.

Derzeit sind einige ausgewählte TV-Geräte dramatisch im Preis reduziert – und zwar teilweise fast um die Hälfte des Preises!

Der LG-OLED-TV mit 55 Zoll (4K, Smart-TV) mit der Bezeichnung LG OLED55CX9LA ist derzeit knallhart reduziert um 39% und kostet aktuell lediglich 1399€.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der LG OLED55BX9LB mit 55 Zoll (4K, Smart-TV), der aktuell 1289€ kostet (-28%).

Das Wichtige ist, dass der 49-Zoll-TV nicht reduziert angeboten wird, lediglich die größeren TVs mit 55 Zoll sind derzeit günstiger bei Saturn.

Günstige TVs bei MediaMarkt im Angebot

Neben dem TV-Angebot bei Saturn gibt es obendrauf noch eines bei MediaMarkt, bei dem ebenfalls LG-Fernseher günstiger angeboten werden – unter anderem der beliebte LG NanoCell LCD-TV.

Der LG 55NANO959NA NanoCell LCD-TV mit 55 Zoll und 8K (Smart-TV) kostet derzeit fast die Hälfte! Nämlich nur 1169€ (-49%). Einen so günstigen 8K-Schnapper macht ihr so schnell nicht wieder:

Bei MediaMarkt sind für kurze Zeit aber auch kleinere TVs reduziert. Darunter zum Beispiel der NanoCell TV (49 Zoll, 4K, Smart) für günstige 699€ (-30%) oder der 4K-TV mit 55 Zoll für 849€ (-34%).

Supergünstige TVs gibt es auch wie der NanoCell LCD-TV mit 43 Zoll (4K, Smart) für schlappe 499€ (16%) oder der etwas andere LG LCD-TV (49 Zoll, 4K, Smart) für 555€ (-14%).

Bedenkt, dass das Angebot begrenzt ist und die Verfügbarkeit stark variiert. Es kann also sein, dass die einzelnen TV-Geräte schon in Kürze alle vergriffen sind. Zögert also nicht zu lange, falls ihr euch für eines der Geräte interessiert.

MediaMarkt verspricht stärkstes Gutscheinheft zum Jahresstart 2021