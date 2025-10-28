Bunte Black Deals 2025 gestartet: MediaMarkt & Saturn zünden den YOvember!

Der Herbst zeigt sich dieses Jahr von seiner schillerndsten Seite. Während sich anderswo alles auf den Black Friday vorbereitet, drehen MediaMarkt und Saturn bereits jetzt die Preisschraube nach unten und starten die „Bunten Black Deals“. Der November wird zum YOvember, zu einer Jahreszeit, in der Technikträume endlich bezahlbar werden.

Ein Festival der Rabatte – früher als gewohnt

Mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein läuten die Händler schon am 28. Oktober die heiße Phase des Technikshoppings ein – volle vier Wochen vor dem offiziellen Black Friday. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die besten Angebote gibt es für alle, die nicht bis zum letzten Moment warten wollen.

Gaming & VR im Fokus – Powerangebote bei den Bunten Black Deals

Für alle Gamingleidenschaften schlägt beim heutigen Deal-Start ein besonders farbenfrohes Kapitel auf: Auf der Aktionsseite „Gaming & VR“ von MediaMarkt finden sich zahlreiche Sonderangebote, die zeigen: Der YOvember ist auch für Zocker ein Volltreffer. Ob Konsole, Game-Bundle, Controller oder VR-Gadget – hier wird gespart, was das Game-Herz begehrt.

Was dieses Segment besonders attraktiv macht: Es trifft nicht nur Hardcore-Gamer, sondern auch Gelegenheitszocker und Familien, die ein Upgrade suchen. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Setup für die gemütlichen Herbst- und Winterabende ist – ob Couch-Multiplayer oder VR-Trip –, bekommt hier die Chance, zugreifen zu können, bevor sich die Lager leeren und Preise wieder steigen.

Smartphones: Das Upgrade, das man sich jetzt gönnt

In der Welt der mobilen Begleiter steht ein echtes Highlight bereit: Das Samsung Galaxy S25 Edge fällt von seinem ehemaligen Thronpreis von 1.249 Euro geradewegs in die Schnäppchenarena und ist aktuell für spektakuläre 574 Euro zu haben. Wer sein Smartphone mehr nutzt als seine Jogginghose, bekommt hier mehr Leistung denn je, ohne das Konto zu überfordern. Auch Modelle von Google oder Xiaomi spielen plötzlich in einer Preisregion, bei der die Begriffe „Premium“ und „erschwinglich“ nicht länger Gegensätze sind.

Großes Kino für Zuhause – Fernseher zum Freundschaftspreis

Für all jene, die Filme und Serien lieber genießen als nur ansehen, hat der YOvember ebenfalls Großes geplant. OLED und QLED, futuristische Bildverarbeitung, satte Kontraste und Farbvielfalt: Das moderne Heimkino kommt mit diesen Angeboten endlich dort an, wo es hingehört – in den eigenen vier Wänden, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Fernseher in allen Größen und für jeden Anspruch rücken preislich derart in den Fokus, dass man sich fast schon fragt: Wo bleibt das Popcorn?

Aromatischer Luxus: Kaffeevollautomaten im Preisrausch

Auch für die Seele ist gesorgt. Die Saeco Xelsis Suprema etwa, Testsieger von CHIP und ein Meisterwerk für alle Kaffeegenießer, verwandelt Bohnen in Glücksmomente – normalerweise zu einem Einstiegspreis, der die Sorgefalten vertieft. Im YOvember jedoch lächelt der Preis freundlich: 1.149 Euro statt 1.699,99 Euro. Wer den Tag nicht nur beginnen, sondern zelebrieren möchte, wird hier fündig.

Komfort, der bleibt: Haushalt und Wellness im Schnäppchenmodus

Selbst kleine Alltagsfreuden bekommen in diesem YOvember ihren großen Auftritt. Smarte Haushaltsgeräte erleichtern den Alltag, während man sich selbst entspannter denn je zurücklehnen kann. In der Kategorie Gesundheit und Pflege zeigen Angebote wie das Oral-B iO Series 5 Duopack, dass moderne Beauty- und Wellness-Technik nicht länger dem Luxus vorbehalten bleibt. Wer sich diesen Herbst etwas Gutes tun möchte, findet hier zahlreiche Gelegenheiten, das eigene Wohlbefinden zu verbessern, ohne dass das Budget schmerzt.

Dieser frühe Start macht richtig Spaß

Bis zum 13. November um 8:59 Uhr hat jede und jeder die Chance, persönliche Wunschlisten abzuarbeiten und sich selbst – oder andere – mit Technikfreuden zu beschenken. MediaMarkt und Saturn zeigen mit den Bunten Black Deals, dass Sparen auch fröhlich, bunt und stressfrei sein kann. Die Aktion beweist Mut und Freude daran, Shopping neu zu inszenieren: als Erlebnis statt als Pflicht.

Wer vorhat, in nächster Zeit in Qualität zu investieren, sollte dieses Sparfenster voll ausschöpfen. Die besten Deals des Jahres warten nicht, sie sind bereits in vollem Gange.