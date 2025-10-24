Jetzt sparen bei MediaMarkt & Saturn: Mehrwertsteuer geschenkt auf Technik, Gaming & mehr!

Die beliebte „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion ist zurück! Ab sofort könnt ihr euch bei MediaMarkt und Saturn wieder über satte Rabatte auf zahlreiche Produkte freuen – ganz ohne komplizierte Gutscheine.

Wer sich schnell entscheidet, kann bis Montag, den 27. Oktober um 23:59 Uhr, ordentlich sparen. Die Aktion läuft sowohl im Onlineshop als auch in den Filialen, und wie immer gilt: Schnell sein lohnt sich.

So funktioniert die 19%-Aktion

Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion bedeutet im Klartext:

MediaMarkt und Saturn ziehen die Mehrwertsteuer (19 %) vom Preis ab.

Das entspricht einem tatsächlichen Rabatt von rund 15,96 % auf den ausgewiesenen Verkaufspreis.

Beispiel:

119 € (inkl. MwSt.) → 100 € ohne MwSt. = 15,966 % Rabatt

👉 Voraussetzung: Ihr benötigt lediglich ein kostenloses MyMediaMarkt– oder MySaturn-Konto, um die Angebote zu aktivieren. Mit dem Account bekommt ihr außerdem Bonuspunkte und ein verlängertes Rückgaberecht von 28 Tagen.

Die besten MwSt.-Deals bei MediaMarkt & Saturn

Wir haben uns im gesamten Sortiment umgesehen und zeigen euch die spannendsten Angebote der Aktion:

👉 Alle MwSt.-Deals bei MediaMarkt

👉 Alle MwSt.-Deals bei Saturn

⚠️ Wichtige Hinweise & Ausnahmen

Nicht alle Marken nehmen an der Aktion teil. Ausgenommen sind wie gewohnt Produkte von Apple, AVM (Fritz!), Sonos, Microsoft, Amazon, Sony und teilweise auch Samsung. Konsolen wie die Xbox Series X oder die Nintendo Switch 2 sind ebenfalls nicht reduziert – dennoch lohnt sich der Blick ins Sortiment.

Unsere Highlights

Zu den besten Angeboten zählen die PlayStation 5 Pro, das PS5 Slim-Bundle mit EA Sports FC 26, der LG OLED 55C5 und die kompakte DJI Mini 4 Pro. Auch Smartphones wie das Google Pixel 9 und das Xiaomi 15T Pro sind derzeit spürbar günstiger zu haben.

Technik-Fans sollten außerdem bei SSDs (z. B. Samsung 990 Evo, WD Black SN7100) und Smart-Home-Geräten wie dem Tado X Thermostat oder den Philips Hue Lightstrips vorbeischauen.

Perfekter Zeitpunkt für Technik-Schnäppchen

Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion ist der ideale Warm-up für den Black Friday. Mit fast 16 % effektivem Rabatt und zahlreichen starken Angeboten aus Gaming, Smart Home, TV & Entertainment lohnt sich der Blick in den Shop auf jeden Fall.

Aktion läuft bis 27. Oktober, 23:59 Uhr – nur solange der Vorrat reicht!

👉 Zu den MediaMarkt-Angeboten

👉 Zu den Saturn-Angeboten