Jetzt sparen bei MediaMarkt & Saturn: Mehrwertsteuer geschenkt auf Technik, Gaming & mehr!

Die beliebte „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion ist zurück! Ab sofort könnt ihr euch bei MediaMarkt und Saturn wieder über satte Rabatte auf zahlreiche Produkte freuen – ganz ohne komplizierte Gutscheine.
Wer sich schnell entscheidet, kann bis Montag, den 27. Oktober um 23:59 Uhr, ordentlich sparen. Die Aktion läuft sowohl im Onlineshop als auch in den Filialen, und wie immer gilt: Schnell sein lohnt sich.
So funktioniert die 19%-Aktion
Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion bedeutet im Klartext:
MediaMarkt und Saturn ziehen die Mehrwertsteuer (19 %) vom Preis ab.
Das entspricht einem tatsächlichen Rabatt von rund 15,96 % auf den ausgewiesenen Verkaufspreis.
Beispiel:
119 € (inkl. MwSt.) → 100 € ohne MwSt. = 15,966 % Rabatt
👉 Voraussetzung: Ihr benötigt lediglich ein kostenloses MyMediaMarkt– oder MySaturn-Konto, um die Angebote zu aktivieren. Mit dem Account bekommt ihr außerdem Bonuspunkte und ein verlängertes Rückgaberecht von 28 Tagen.
Die besten MwSt.-Deals bei MediaMarkt & Saturn
Wir haben uns im gesamten Sortiment umgesehen und zeigen euch die spannendsten Angebote der Aktion:
- PlayStation 5 Pro (2 TB) – 672 €
- LG OLED 55C5 7LA (55″) – 998 €
- DJI Mini 4 Pro Fly More Combo – 949 €
- Ninja Foodi Max Dual Zone Airfryer – 117 €
- Xbox Wireless Controller – 46 €
- Google Pixel 9 (128 GB) – 461 €
- Samsung 990 Evo SSD (1 TB) – 63 €
- Dyson V12 Detect Slim Absolute – 387 €
- Samsung GU75U8079F (75″) – 799 €
- Roborock Saro 10 Black Saugroboter – 840 €
- PS5 Slim + EA Sports FC 26 – 462 €
- WD Black SN7100 SSD (2 TB) – 105 €
- Philips 65PUS9000/12 (65″ QLED) – 890 €
- Xiaomi 15T Pro (512 GB) – 714 €
- Lenovo Idea Tab (11″, 128 GB) – 150 €
- SanDisk Extreme Portable SSD (2 TB) – 126 €
- Logitech G502 Hero Gaming-Maus – 37 €
- Meta Quest 3S VR-Brille (128 GB) – 268 €
- Philips Hue Lightstrip Solo (5m) – 57 €
- Logitech MK950 Slim Combo – 82 €
👉 Alle MwSt.-Deals bei MediaMarkt
👉 Alle MwSt.-Deals bei Saturn
⚠️ Wichtige Hinweise & Ausnahmen
Nicht alle Marken nehmen an der Aktion teil. Ausgenommen sind wie gewohnt Produkte von Apple, AVM (Fritz!), Sonos, Microsoft, Amazon, Sony und teilweise auch Samsung. Konsolen wie die Xbox Series X oder die Nintendo Switch 2 sind ebenfalls nicht reduziert – dennoch lohnt sich der Blick ins Sortiment.
Unsere Highlights
Zu den besten Angeboten zählen die PlayStation 5 Pro, das PS5 Slim-Bundle mit EA Sports FC 26, der LG OLED 55C5 und die kompakte DJI Mini 4 Pro. Auch Smartphones wie das Google Pixel 9 und das Xiaomi 15T Pro sind derzeit spürbar günstiger zu haben.
Technik-Fans sollten außerdem bei SSDs (z. B. Samsung 990 Evo, WD Black SN7100) und Smart-Home-Geräten wie dem Tado X Thermostat oder den Philips Hue Lightstrips vorbeischauen.
Perfekter Zeitpunkt für Technik-Schnäppchen
Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion ist der ideale Warm-up für den Black Friday. Mit fast 16 % effektivem Rabatt und zahlreichen starken Angeboten aus Gaming, Smart Home, TV & Entertainment lohnt sich der Blick in den Shop auf jeden Fall.
Aktion läuft bis 27. Oktober, 23:59 Uhr – nur solange der Vorrat reicht!