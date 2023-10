LetsHugo findet es gottlos, wie er bei Food Challenge übergangen wurde

Der Twitch-Streamer LetsHugo hatte in der Vergangenheit schon mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben Herzproblemen und Kopfschmerzen litt der Streamer unter weiteren Problemen während der Teilnahme an der ersten Food Challenge.

In diesem Monat sollte LetsHugo an der zweiten Edition der Food Challenge teilnehmen, doch kurz davor machte ihm eine Lebensmittelvergiftung durch einen Döner einen Strich durch die Rechnung. Nun erklärte der Streamer, dass er sowieso nicht ganz mit den Bedingungen zufrieden war.

LetsHugo fühlte sich bei Food Challenge nicht wertgeschätzt

In der zweiten Ausgabe der Food Challenge treten die Streamer dieses Mal in Zweierteams an: Während einer fünf Tage auf Essen verzichten muss, soll der andere so viel wie möglich zunehmen.

LetsHugo trat zusammen mit Kollege Rohat in einem Team an. In einem anderen Team kam es jedoch zum Ausfall: Sidney musste das Event absagen und Partner EliasN97 blieb allein.

Statt Elias einen neuen Partner zuzulosen, wurden LetsHugo und Rohat getrennt. Rohat lief über in das Team von EliasN97, LetsHugo bekam Noahzett28 an seine Seite.

Was war das Problem? LetsHugo wurde nicht gefragt, ob er mit dem Tausch einverstanden sei. Schlimmer noch: Er soll nicht einmal direkt über den Tausch informiert worden sein.

Als Grund wurde ihm genannt, dass es durch den Ausfall keine andere Möglichkeit gab, als sein Team aufzulösen. Doch mit dieser Begründung gibt sich der Streamer nicht zufrieden.

Der Tausch an sich sei für ihn kein Problem, auch wenn er lieber mit seinem Kollegen Rohat in einem Team geblieben wäre. Doch er fand es „sehr gottlos“, wie er übergangen wurde.

Allerdings muss sich LetsHugo durch seinen eigenen Ausfall nicht mehr mit der Problematik beschäftigen. Rund 18 Stunden vor dem Beginn der Challenge fiel er durch die Lebensmittelvergiftung aus.

Für ihn tritt nun Chefstrobel als Ersatz an. Die Food Challenge läuft aktuell und kann auf den Kanälen der Teilnehmer und von Trymacs verfolgt werden.

Ganz wichtig: Die Food Challenge findet unter ärztlicher Aufsicht statt und die Teilnahme wird abgebrochen, sobald sich bei den Streamern gesundheitliche Probleme zeigen. Ihr solltet die Aktion also auf keinen Fall alleine Zuhause nachmachen, das kann gefährlich werden!