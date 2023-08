Krog-Samen: Fangt die Pusteblume – So funktioniert das Rätsel in Totk

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch erneut auf die lange und mühsame Suche nach den Krog-Samen. Diese dienen zum Freischalten zusätzlicher Inventarfelder für Waffen, Bögen und Schilde. Dafür ist Maronus zuständig, dem ihr zuerst unweit vom Turm auf dem Tilio-Berg begegnen könnt.

Krog-Samen sind in Tears of the Kingdom nicht nur in großer Anzahl über die gesamte Spielwelt verteilt (mit Ausnahme des Untergrunds). Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene Rätsel und Herausforderungen erfüllt werden wollen, um die Collectibles in Besitz zu bekommen.

Was mache ich mit Pusteblumen in Totk?

Sicherlich ist euch bereits eine Pusteblume in Totk aufgefallen, die an einer ungewöhnlichen Stelle wächst, zum Beispiel auf einem Stein. Aber was kann man mit dem Gewächs machen?

Schlagt mit eurer Waffe gegen die Pusteblume, wodurch die Blüte in die Luft fliegt. Nun besteht eure Aufgabe darin, sie in der Luft zu schnappen oder sie dort aufzufangen, wo sie wieder herunterkommt.

Schlagt mit eurer Waffe auf die wehrlose Blüte ein. © Nintendo

Schwenkt am besten die Kamera, um die Flugbahn zu erkennen, und sprintet dann schnell an die richtige Stelle.

Damit wandert ein weiterer Krog-Samen in euren Besitz! © Nintendo

Seid ihr erfolgreich gewesen, offenbart sich ein weiterer Krog, der euch eine Belohnung überreicht: einen Krog-Samen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein.