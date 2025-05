Kostenlose Fallout 76-Goodies – So bekommst du Anzug und Rucksack bis zum 27. Juni

Bethesda hat die Fans von Fallout mit einer überraschenden Ankündigung beschenkt: Kostenlose Downloads für Fallout 76. Wenn du daran interessiert bist, solltest du dich beeilen und dich vor dem 27. Juni 2025 für die Bethesda-E-Mails anmelden. Derzeit ist dies der einzige Weg, um die neuen Fallout 76-Goodies zu erhalten. Doch keine Sorge, nachdem du die Gratisinhalte erhalten hast, kannst du jederzeit wieder aus den Bethesda-E-Mails aussteigen.

Wie erhältst du die Fallout 76-Goodies?

Wie kannst du dich für die Bethesda-E-Mails anmelden? Um dich für die E-Mails anzumelden, benötigst du ein Bethesda.net-Konto. Falls du noch keines hast, kannst du es einfach erstellen. Nachdem du dich angemeldet hast, musst du den „Jetzt beanspruchen“-Button auswählen. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, stehen dir die Freebies beim nächsten Start des Spiels zur Verfügung.

Welche kostenlosen Inhalte erwarten dich? Für Fallout 76-Fans gibt es den Beelzebilly-Anzug und -Kopf sowie den Mr. Demonic-Rucksack. Der Anzug kann an jeder Rüstungswerkbank im Spiel – sei es in der Welt oder in einem C.A.M.P. – hergestellt werden. Danach lässt er sich über die Apparell-Registerkarte im Pip-Boy anlegen. Der Mr. Demonic-Rucksack ist ein kosmetisches Accessoire, das ebenfalls an einer Werkbank über die Modifizieren-Option verfügbar ist. Der Rucksack kann einem bereits bestehenden kleinen oder Standard-Rucksack hinzugefügt werden.

Wie lange sind die Goodies verfügbar?

Wird es die Freebies in Zukunft erneut geben? Derzeit ist unklar, ob Bethesda die Gratisinhalte in Zukunft erneut anbieten wird, oder ob sie hinter der E-Mail-Option verborgen bleiben. Da Bethesda hierzu keine weiteren Informationen bereitgestellt hat, ist es wahrscheinlich, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, das nach dem 27. Juni 2025 nicht mehr verfügbar sein wird. Sollten Bethesda Game Studios oder Bethesda generell neue Informationen bereitstellen, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Verfügbarkeit von Fallout 76

Auf welchen Plattformen kannst du Fallout 76 spielen? Fallout 76 ist auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Zusätzlich kann es dank der Abwärtskompatibilität auch auf PS5 und Xbox Series X gespielt werden. Für detaillierte Informationen und Berichte über das Fallout-Universum, einschließlich der neuesten Nachrichten, Gerüchte und Angebote, bleib dran.

Was hältst du von diesen neuen kostenlosen Inhalten für Fallout 76? Teile deine Meinung in den Kommentaren!