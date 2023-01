Kaleidoskop: Es gib mehr als 5.040 Wege die neue Netflix-Serie zu schauen

Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Und was ist eurer Meinung nach die beste Reihenfolge, wie man den neuen Netflix-Serienhit „Kaleidoskop“ sehen sollte? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Die beste Reihenfolge unserer Meinung nach sieht ein wenig anders aus . In diesem Fall werdet ihr weder mit wichtigen Infos zu früh konfrontiert, noch habt ihr Probleme, dass ihr durch fehlende Details nicht ganz hinterherkommt. Insgesamt dürfte bei dieser Konstellation die Spannung unserer Meinung nach am höchsten ausfallen:

Wir stellen euch ein paar der besten Möglichkeiten vor. Dazu gehört auch eine des Users parkerworm (via Twitter), der die für sich Beste Wahl der Episoden-Reihenfolge nennt. Entscheidet selbst, was für euch die beste Reihenfolge der einzelnen Episoden von „Kaleidoskop“ ist – und teil sie uns hier im Anschluss in den Kommentaren mit.

Inzwischen haben die ersten Fans die Serie in unterschiedlicher Episoden-Reihenfolge gesehen und teilen ihre beste Wahl mit anderen. Natürlich sollte jeder seine eigene Wahl treffen… und davon gibt es reichlich: sagenhafte 5.040 unterschiedliche Varianten gibt es, wenn man sich an die eine Regel des Serienmacher hält. Ignoriert man diese, sind es sogar 40.320 Versionen , „Kaleidoskop“anzuschauen.

Das Besondere daran: Die 8-teilige Miniserie kann man in einer beliebigen Reihenfolge anschauen . Einzig das Finale mit dem Episoden-Titel Weiß sollte man am Ende anschauen, schlägt Serienmacher Eric Garcia vor – ansonsten haben die Zuschauer die freie Wahl und dürfen somit auf einige Wendungen der Story gespannt sein.

Netflix hat seit dem 1. Januar eine neue Serie am Start, die mit einem völlig neuen Konzept überrascht und die Fans begeistert. In der Gangsterserie Kaleidoskop spielt „The Mandalorian“-Bösewicht Giancarlo Esposito den genialen Kopf einer Bande, die einen 7-Milliarden-Dollar-Raub auf eine der gesichertsten Banken der USA planen.

BELIEBTE NEWS

Twitch-Star MontanaBlack spielt zum 1. Mal Minecraft und es ist einfach nur witzig

The Last of Us-Serie: Wer ist Joel-Schauspieler Pedro Pascal?

Kaleidoskop: Es gib mehr als 5.040 Wege die neue Netflix-Serie zu schauen

Nerd in the Dirt ist „wie 7 vs. Wild auf Wish bestellt“ – Trymacs antwortet auf Kritik

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Besetzung & Handlung der HBO-Show

Nach dem Aus von 1899: Erste Fan-Reaktionen zeigen ihren Ärger über Netflix

Marvel-Star Jeremy Renner in kritischem Zustand nach Schneepflug-Unfall

One Piece: Wie lange wird es den Anime/Manga noch geben?

7 vs. Wild: „Wir wollen mehr Abenteuer“ – Wird es Staffel 3 geben?

Silent Hill 2 Remake: Das wird anders als im Original