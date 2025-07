Jurassic World Rebirth – Rekordverdächtiger Start am 4. Juli erwartet!

Jurassic World Rebirth könnte am Eröffnungswochenende einen bedeutenden Rekord an den Kinokassen aufstellen. Die neuesten Prognosen deuten darauf hin, dass der Film während seines verlängerten Starts am Unabhängigkeitstag weltweit bis zu 260 Millionen Euro einspielen könnte. Davon würden etwa 120 bis 130 Millionen Euro aus den Vereinigten Staaten stammen. Sollte Rebirth am oberen Ende dieser Prognosen landen, könnte es das größte Eröffnungswochenende am 4. Juli aller Zeiten erreichen. Der aktuelle Rekord wird von Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss gehalten, der am Freitag, dem 1. Juli 2022, 123 Millionen Euro in den USA einspielte.

Prognosen und Konkurrenz

Wie lauten die aktuellen Prognosen für Jurassic World Rebirth? Selbst das untere Ende der Prognosen für Rebirth würde ausreichen, um das zweithöchste Eröffnungswochenende am 4. Juli zu erzielen. Transformers 3 aus dem Jahr 2011 erzielte 115,88 Millionen Euro, während Spider-Man 2 aus dem Jahr 2004 115,81 Millionen Euro einspielte. Diese aktualisierten Prognosen unterscheiden sich kaum von den Schätzungen vor einigen Wochen, die bei 120 bis 125 Millionen Euro lagen.

Die frühen Reaktionen und Kritiken zu Rebirth sind gemischt, mit einer aktuellen Bewertung von 53 % auf Rotten Tomatoes. Dennoch wird der Film als Verbesserung gegenüber früheren Jurassic World Teilen angesehen, da er den Geist des ursprünglichen Jurassic Park wieder aufleben lässt.

Ein vollgepackter Kinomonat

Welche anderen Filme erscheinen im Juli? Jurassic World Rebirth leitet einen ereignisreichen Monat in den Kinos ein, in dem zwei große Comic-Adaptationen Premiere feiern werden: Superman und The Fantastic Four: First Steps. Beide Superheldenfilme werden als Kassenschlager erwartet. Superman könnte allein in den USA rund 135 Millionen Euro einspielen, wenn er nächste Woche startet.

Selbst wenn Rebirth in seinen ersten fünf Tagen 130 Millionen Euro einnimmt, wäre dies der niedrigste Start unter den vier Jurassic World Filmen. Dennoch gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Die Zuschauer könnten während des langen Feiertagswochenendes beschäftigt sein und den Film nach den Feierlichkeiten zum 4. Juli sehen.

Finanzielle Aussichten

Wie sieht das finanzielle Potenzial von Jurassic World Rebirth aus? Rebirth hat ein Budget von etwa 180 Millionen Euro vor Marketingkosten, was es günstiger macht als einige seiner Vorgänger. Universal wäre offensichtlich sehr erfreut, wenn der Film einen Rekord am Feiertagswochenende aufstellt. Wenn er weltweit 260 Millionen Euro einnimmt, hätte Rebirth die Produktionskosten bereits wieder hereingeholt und wäre auf dem Weg zur Rentabilität.

Die ersten drei Jurassic World Filme spielten jeweils 1 Milliarde Euro weltweit ein. Es wird spannend sein zu sehen, ob Rebirth diesen Meilenstein erreichen kann. Während es einen starken Start hinlegt, benötigt es eine anhaltende Popularität an den Kinokassen, um die 1-Milliarde-Euro-Marke zu überschreiten. Mit der baldigen Veröffentlichung von Superman und Fantastic Four steht Jurassic World jedoch vor starker Konkurrenz. Diese weiteren Blockbuster werden sicherlich einen Teil des Geschäfts von Jurassic World abgreifen.

Die gute Nachricht ist, dass 1 Milliarde Euro nicht notwendig ist, damit Rebirth als Erfolg gilt. Es sollte genügend Raum für alle großen Filme im Juli geben, um ihren Moment im Rampenlicht zu genießen und profitabel zu sein.

Welche Erwartungen hast du an Jurassic World Rebirth? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!