Jurassic World Rebirth – Neue Filmankündigung und Funko Pop Kollektion enthüllt

Die Dinosaurier sind zurück! Am 2. Juli 2025 kehrt die Jurassic World Franchise mit ihrem vierten Film, Jurassic World Rebirth, auf die große Leinwand zurück. In Vorbereitung auf dieses Dino-Abenteuer hat Funko eine neue Welle von Funko Pop Figuren veröffentlicht, die sich auf die im Film auftauchenden Dinosaurier konzentrieren. Eines der herausragenden Stücke dieser Kollektion ist der furchteinflößende Distortus rex, ein sechsgliedriges Mutanten-Tyrannosaurus rex. Diese Funko Pops sind bereits zur Vorbestellung bei verschiedenen Händlern verfügbar.

Die neuen Funko Pop Figuren

Welche Figuren sind in der neuen Kollektion enthalten? Die neue Funko Pop Serie von Jurassic World Rebirth umfasst eine beeindruckende Auswahl an Dinosauriern:

Jurassic World Rebirth Spinosaurus Jumbo 10-Inch Vinyl Figur

Rebirth Spinosaurus Jumbo 10-Inch Vinyl Figur Jurassic World Rebirth Distortus Rex Vinyl Figur

Jurassic World Rebirth Mosasaurus Vinyl Figur

Jurassic World Rebirth Titanosaurus Vinyl Figur

Jurassic World Rebirth Quetzalcoatlus Vinyl Figur

Jurassic World Rebirth Aquilops Vinyl Figur

Jurassic World Rebirth Aquilops Funko Pocket Pop! Schlüsselanhänger

Diese Kollektion bietet eine Vielfalt an Dinosauriern aus verschiedenen Epochen und Umgebungen, die alle Fans der Jurassic World Serie begeistern werden.

Der Film und seine Handlung

Was erwartet die Zuschauer in Jurassic World Rebirth? Der neue Film spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion. Die Erde ist größtenteils unbewohnbar für Dinosaurier geworden, und die überlebenden Kreaturen leben jetzt in abgelegenen, tropischen Gebieten. Eine neue Gruppe, angeführt von Zora Bennett, einer Expertin für verdeckte Operationen, begibt sich auf eine geheime Mission zur ursprünglichen Insel von Jurassic Park.

Ziel der Mission ist es, die drei größten verbleibenden prähistorischen Arten zu finden, deren Biomaterialien der Schlüssel zu einem revolutionären Medikament sein könnten. Doch die Insel beherbergt auch mutierte Dinosaurier, darunter den Distortus rex, der als einer der Hauptantagonisten des Films auftritt.

Die Stars des Films

Welche Schauspieler sind in Jurassic World Rebirth zu sehen? Der Film präsentiert eine neue Besetzung, darunter Scarlett Johansson als Zora Bennett, Mahershala Ali als Teamleiter Duncan Kincaid und Johnathan Bailey als Paläontologe Dr. Henry Loomis. Diese talentierte Besetzung verspricht, die Zuschauer in ein spannendes Abenteuer zu führen.

Zusätzlich zu den Hauptdarstellern sind auch Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo und Luna Blaise Teil des Ensembles, was die Vorfreude auf den Film weiter steigert.

Mehr über Funko

Was macht Funko so besonders? Funko ist bekannt für seine lizenzierten und limitierten Popkultur-Sammlerstücke, darunter die beliebten Pop! Vinyl Figuren. Seit ihrer Gründung hat sich Funko zu einem führenden Hersteller von Sammlerstücken entwickelt, die weltweit von Fans geschätzt werden.

Die neuen Jurassic World Rebirth Figuren sind ein weiteres Beispiel für Funkos Engagement, aufregende und detailreiche Sammlerstücke zu schaffen, die sowohl Sammler als auch Filmfans begeistern.

Was denkst du über die neuen Jurassic World Rebirth Funko Pops?