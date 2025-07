Jurassic World Rebirth enttäuscht – schwächster Kinostart der Franchise

Jurassic World Rebirth hat zwar das Potenzial, einen der höchsten Fünf-Tage-Starts zum 4. Juli aller Zeiten zu erzielen, doch der Film hatte dennoch einen eher enttäuschenden Start an den Kinokassen. Laut Berichten erzielte Rebirth am Eröffnungstag in den USA einen Umsatz von 30,5 Millionen Euro. Dies lässt darauf schließen, dass der Film in den ersten fünf Tagen etwa 133,5 Millionen Euro in den USA einspielen wird, davon rund 80 Millionen Euro während des traditionellen Wochenendrahmens von Freitag bis Sonntag. Diese Zahl ist tatsächlich der niedrigste Eröffnungstag für einen der vier Jurassic World-Filme.

Ein Rückblick auf frühere Jurassic World Erfolge

Wie haben sich die früheren Filme der Jurassic World-Reihe an den Kinokassen geschlagen? 2018 erzielte Jurassic World: Das gefallene Königreich am Eröffnungstag 58,5 Millionen Euro. Jurassic World: Ein neues Zeitalter erzielte in den ersten Tagen 59,5 Millionen Euro, während der rekordverdächtige Jurassic World mit 81,9 Millionen Euro startete. Interessanterweise übertraf Jurassic World Rebirth die Eröffnungstagzahlen der ursprünglichen drei Jurassic Park-Filme, nicht inflationsbereinigt.

Seit die ersten Prognosen für Jurassic World Rebirth veröffentlicht wurden, hat sich das kommerzielle Potenzial des Films als komplexes Thema erwiesen. Jedes Studio wäre erfreut, den Allzeit-Rekord zum 4. Juli zu brechen, doch Rebirth wird voraussichtlich das niedrigste Eröffnungswochenende der vier Jurassic World-Filme haben. Der Start über ein Feiertagswochenende ist jedoch ein wichtiger Kontext, da viele Menschen möglicherweise reisen oder an Festivitäten teilnehmen, bevor sie einen Kinobesuch planen.

Produktionskosten und Gewinnmöglichkeiten

Wie beeinflussen die Produktionskosten den kommerziellen Erfolg von Jurassic World Rebirth? Jurassic World Rebirth war auch günstiger in der Herstellung als einige seiner direkten Vorgänger. Das Produktionsbudget wird auf 180 Millionen Euro vor den Marketingkosten geschätzt, was unter dem Preisschild von 265 Millionen Euro für Jurassic World: Ein neues Zeitalter liegt. Das bedeutet, dass Rebirth in einer Position ist, in der es dennoch profitabel sein könnte, ohne die Kinokassenrekorde neu zu schreiben.

Es ist jedoch ein wenig alarmierend, dass Rebirth derzeit geschätzt wird, in fünf Tagen 133,5 Millionen Euro zu verdienen. Die ersten drei Jurassic World-Filme, die alle weltweit eine Milliarde Euro einspielten, übertrafen diese Zahl problemlos in nur traditionellen dreitägigen Eröffnungswochenenden. Abgesehen vom Feiertagselement könnte dies als Zeichen gedeutet werden, dass einige Kinobesucher das Interesse an der Franchise verlieren. Während Jurassic Park ein zeitloser Klassiker ist, wurden die Fortsetzungen nie von Kritikern geliebt; Rebirths Rotten Tomatoes Score liegt über einigen anderen Titeln von Jurassic World, aber 51 % sind kaum eine universelle Anerkennung.

Die Konkurrenz im Juli

Welche Herausforderungen stehen Jurassic World Rebirth im Juli bevor? Es wird interessant sein zu sehen, wie sich Jurassic World Rebirth im Laufe des Monats entwickelt. Im Juli erscheinen zwei mit Spannung erwartete Comicbuch-Adaptionen: Superman und Die Fantastischen Vier: Erste Schritte. Ersterer wird bereits als großer Kassenschlager eingeschätzt, wenn er nächste Woche startet, und wird sicherlich einen Teil von Rebirths Geschäft übernehmen. Universal muss sich keine Sorgen machen, dass Rebirth ein Flop wird, aber wenn die Jurassic World-Franchise fortgesetzt werden soll, müssen die Filmemacher möglicherweise einen neuen Ansatz finden, der zu einem kommerziellen und kritischen Erfolg führt.

Was denkst du über die aktuelle Entwicklung der Jurassic World-Reihe?