Jurassic World Rebirth bricht Rekorde – stärkstes Kinodebüt am 4. Juli

Jurassic World Rebirth hat die Erwartungen an den Kinokassen weit übertroffen. Der neueste Teil der Jurassic-Serie hat bereits während seines Kinostarts einen Rekord gebrochen. Am Freitag, dem 4. Juli 2025, erzielte Rebirth laut Berichten einen Umsatz von 26,3 Millionen Euro allein in den USA. Dies ist das höchste Einspielergebnis für einen Film am Unabhängigkeitstag in der Ära nach der Pandemie, womit der bisherige Rekord von Despicable Me 4 mit 20,3 Millionen Euro im letzten Sommer übertroffen wurde.

Derzeit wird geschätzt, dass Jurassic World Rebirth über das verlängerte fünftägige Feiertagswochenende 141,2 Millionen Euro in den USA einnehmen wird, was das höchste Debüt am 4. Juli aller Zeiten wäre. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 startete Minions: The Rise of Gru mit 123 Millionen Euro über das lange Feiertagswochenende.

Internationale Erfolge und Vergleiche

Wie schlägt sich Rebirth weltweit? Auch international ist Gareth Edwards‘ Film erfolgreich und könnte weltweit am ersten Wochenende 312,5 Millionen Euro einspielen. Damit würde Rebirth das weltweite Debüt von Jurassic World: Fallen Kingdom mit 298,9 Millionen Euro übertreffen, bleibt jedoch hinter dem ersten Jurassic World zurück, das im Sommer 2015 satte 525,5 Millionen Euro einnahm.

Ursprünglich wurde prognostiziert, dass der Film die Rekorde am 4. Juli brechen könnte. Doch die ersten Schätzungen für das Wochenende waren viel niedriger, mit Einnahmen zwischen 120 und 130 Millionen Euro in den USA und 260 Millionen Euro weltweit. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen war klar, dass Rebirth das niedrigste Eröffnungswochenende der vier Jurassic World-Filme haben würde. Am ersten Tag spielte er 30,5 Millionen Euro ein, was einen neuen Tiefpunkt für die Serie markiert.

Kritiken und Zuschauerreaktionen

Wie reagieren die Zuschauer auf den Film? Obwohl Rebirth von den Kritikern gemischt aufgenommen wurde (mit einem Rotten Tomatoes-Score von 51%), scheint das Publikum den Film zu genießen. Auf dem Rotten Tomatoes Popcorn Meter hat der Film eine frische Bewertung von 73% erhalten, was darauf hindeutet, dass die Zuschauer die neueste Mensch-Dinosaurier-Mission schätzen.

Auch wenn die neuesten, verbesserten Schätzungen positiv sind, gibt es dennoch einige Feinheiten zu berücksichtigen, wenn es um die Leistung von Jurassic World Rebirth geht. Einerseits ist es großartig, dass der Film die anfänglichen Prognosen übertreffen konnte, was ihn in eine noch bessere Position bringt, um schnell profitabel zu werden. Angesichts einiger starker Konkurrenten, die im Juli noch kommen, war es wichtig, dass Rebirth einen starken Start hinlegt.

Zukunft der Jurassic World-Reihe

Was bedeutet das für die Zukunft der Serie? Trotz des Erfolgs bleibt die Tatsache bestehen, dass Rebirth voraussichtlich das niedrigste Eröffnungswochenende der Jurassic World-Filme haben wird, knapp unterhalb des 145-Millionen-Euro-Debüts von Jurassic World Dominion. Im Gegensatz zu Rebirth starteten die ersten drei Jurassic World-Filme alle an traditionellen dreitägigen Wochenenden.

Mit einem Produktionsbudget von 180 Millionen Euro wird der Film dennoch profitabel sein. Es gibt jedoch Argumente, dass die Serie etwas von ihrem Glanz verliert, wenn sie ihre Vorgänger nicht über ein fünftägiges Feiertagswochenende übertreffen kann. Ob Jurassic World Rebirth stark genug ist, um die Milliardenmarke zu überschreiten, bleibt abzuwarten. Superman und The Fantastic Four: First Steps könnten Jurassic World etwas Geschäft wegnehmen, was sich auf die Performance im weiteren Verlauf des Monats auswirken könnte.

Interessant wird auch sein, ob Universal Rebirth als Erfolg ansieht, der eine weitere Fortsetzung rechtfertigt. Die Chancen stehen gut, dass das Studio dies tut. Selbst wenn Rebirth der am wenigsten erfolgreiche Jurassic World-Film wird, wird er nicht scheitern. Die Veröffentlichung einer Fortsetzung an einem normalen Wochenende (ohne Feiertagsablenkungen) könnte zu höheren Zahlen beim Debüt führen.

Was denkst du über den Erfolg von Jurassic World Rebirth? Teile deine Meinung in den Kommentaren!