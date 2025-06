Jason Isaacs über seine ikonische Improvisation in Harry Potter

Jason Isaacs, bekannt für seine Rolle als Lucius Malfoy in der Harry-Potter-Reihe, hat kürzlich eine amüsante Anekdote von seinem ersten Drehtag für „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ geteilt. In einem Interview mit dem Empire Magazine sprach Isaacs über seine Erfahrungen und die berühmte improvisierte Zeile, die er während der Dreharbeiten einfügte. Seine erste Szene in der Franchise war eine mit Dumbledore (gespielt von Richard Harris) und Harry (Daniel Radcliffe). Isaacs war sichtlich beeindruckt von Harris, war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Radcliffes Talent überzeugt.

Während dieser Szene schlug Isaacs vor, dass Lucius Malfoy, ein stolzer Mann, nicht ohne einen letzten Kommentar die Szene verlassen würde. Der Regisseur Chris Columbus ermutigte ihn, etwas zu improvisieren, woraufhin Isaacs sagte: „Lassen Sie uns hoffen, dass Mr. Potter immer zur Stelle ist, um den Tag zu retten?“ Radcliffe reagierte prompt mit: „Keine Sorge, das werde ich sein.“

Isaacs‘ Bewunderung für die jungen Schauspieler

Wie hat Isaacs auf Radcliffes Reaktion reagiert? Isaacs erinnerte sich daran, dass Radcliffe das letzte Wort in der Szene erhielt, und dachte sich: „Verdammt, er ist gut!“ Diese Erlebnisse haben Isaacs dazu gebracht, die jungen Schauspieler der Harry-Potter-Reihe zu unterstützen und ihre späteren Projekte in sozialen Medien zu fördern. Seine Anerkennung für Radcliffe zeigt nicht nur seine Unterstützung, sondern auch seine echte Wertschätzung für seine jüngeren Co-Stars.

Isaacs spielte den Malfoy-Patriarchen in sechs der acht Harry-Potter-Filme. Mit der bevorstehenden Neuauflage der Serie wird er oft zu seinen Erfahrungen befragt. Dies bietet ihm die Gelegenheit, seine Wertschätzung für die Arbeit mit den jungen Schauspielern auszudrücken.

The Salt Path: Isaacs‘ neuer Film

Worum geht es in „The Salt Path“? Jason Isaacs ist derzeit mit der Promotion seines neuen Films „The Salt Path“ beschäftigt, der auf dem Memoir von Raynor Winn basiert. In dem Film spielen Gillian Anderson und Jason Isaacs das Ehepaar Raynor und Moth Winn, die nach dem Verlust ihres Hauses und einer erschütternden Diagnose von Moth eine 630-Meilen-Wanderung entlang des South West Coast Path in England unternehmen.

Der Film feierte seine Premiere im September 2024 beim Toronto International Film Festival und wurde am 30. Mai 2025 in Großbritannien veröffentlicht. Trotz gemischter Kritiken wird die Darstellung von Anderson und Isaacs sowie die eindrucksvolle Kameraführung gelobt. Die Frage, ob und wann der Film in anderen Ländern veröffentlicht wird, bleibt jedoch offen.

Isaacs‘ Karriere und zukünftige Projekte

Welche anderen Rollen hat Isaacs kürzlich übernommen? Neben seiner Rolle in „The Salt Path“ hat Isaacs in jüngerer Zeit auch in der dritten Staffel von „The White Lotus“ mitgespielt. Er hat zudem in der Serie „What If…?“ des Marvel Cinematic Universe als Eminenz eine Rolle übernommen. Fans haben jetzt die Möglichkeit, seine früheren Performances erneut auf Streaming-Plattformen wie HBO Max anzusehen.

Isaacs‘ facettenreiche Karriere umfasst Rollen in Filmen wie „The Patriot“ und „Black Hawk Down“ sowie in Serien wie „Star Trek: Discovery“. Seine Vielseitigkeit und sein Engagement für seine Rollen machen ihn zu einem der angesehensten Schauspieler seiner Generation.

Was denkst du über Jason Isaacs‘ improvisierte Zeile in Harry Potter? Teile deine Meinung in den Kommentaren!