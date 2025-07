James Gunn lädt Godzilla-Regisseur zu DC Studios ein – neues Projekt in Sicht?

Superman fliegt diese Woche in die Kinos, doch das hält James Gunn nicht davon ab, mit anderen Regisseuren über die neuesten Entwicklungen in der Filmbranche zu sprechen. Gunn, der nicht nur ein Fan von Comics, sondern auch von Kino ist, unterhielt sich kürzlich mit Takashi Yamazaki, dem Regisseur von Godzilla Minus One. In ihrem Gespräch tauschten sie sich nicht nur über den neuesten Godzilla-Film aus, der einen Academy Award gewonnen hat, sondern Gunn lud Yamazaki auch zu einem Besuch bei den DC Studios ein. Könnte Yamazaki bald das DC Cinematic Universe betreten?

James Gunn und seine Liebe zu Godzilla

Was denkt James Gunn über Godzilla Minus One? Gunn lobte den Film als revolutionär und bewunderte die Fähigkeit der Filmemacher, ein Spektakel zu schaffen, das der Essenz eines Godzilla-Films treu bleibt. Er hob hervor, dass der Film nicht nur ein visuelles Erlebnis ist, sondern auch die menschliche Komponente im Fokus hat. Gunn betonte, dass es ihm wichtig ist, dass Filme mit Liebe gemacht werden und nicht nur, um kommerziellen Erfolg zu erzielen.

Während ihres Gesprächs lud Gunn Yamazaki ein, die DC Studios zu besuchen, um möglicherweise Teil des neuen Comic-Universums auf der großen Leinwand zu werden. Gunn versprach, ihm das originale Superman-Kostüm zu zeigen, das in seinem Büro zu finden ist.

Zukunftsaussichten für DC und Godzilla

Werden Godzilla und Superman jemals aufeinandertreffen? Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass Superman und Godzilla in einem Film aufeinandertreffen werden, existieren solche Begegnungen bereits in den Comics. Die Serie Justice League Vs. Godzilla Vs. Kong zeigte, wie DC-Helden gegen Toho’s Giganten antraten. Eine Fortsetzung dieser Serie ist in Arbeit und bietet Godzilla-Fans spannende Perspektiven.

Mit der Einladung von Gunn an Yamazaki stellt sich die Frage, ob der erfahrene japanische Regisseur bald ein Projekt im DC-Universum leiten könnte. Yamazakis Fähigkeit, atemberaubende visuelle Effekte zu kreieren, könnte zu spannenden neuen Entwicklungen bei DC führen.

