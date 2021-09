Da ist er endlich! Der finale Trailer zum neuen „James Bond“-Film Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craig kündigt einen baldigen Kinostart an. Nachdem die Abschiedsvorstellung des 007-Darstellers Corona-bedingt um mehr als ein Jahr nach hinten verschoben werden musste, steht nun endlich der neue Starttermin fest: Am 30. September trifft der 25. Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ in den Kinos ein.

Der neue und finale Trailer zum Film legt noch einmal eine kräftige Schippe drauf und verspricht ein spektakuläres und packendes Actionfeuerwerk. Die besten Szenen hat man sich wohl bis zum Schluss aufgespart:

Neue 00-Agentin und gefährlicher Gegenspieler

Der Brite Daniel Craig kehrt nach vier Bond-Filmen „Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“ und „Spectre“ ein fünftes und letztes Mal in den Dienst des britischen Geheimdienstes ihrer Majestät zurück, um mit seiner Rolle als James Bond abzuschließen.

Nach den dramatischen Ereignissen hat sich 007 eine Auszeit auf einer paradiesischen Insel in der Karibik gegönnt. Als jedoch ein alter Freund, der CIA-Agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), ihn um Hilfe bittet, zögert er nicht lange und kehrt ein letztes Mal in den aktiven Dienst beim MI6 zurück. James Bond soll einen entführten Wissenschaftler befreien. Doch seine Mission nimmt schon bald eine gefährliche Wendung. Bei seinen Ermittlungen kommt 007 einem mysteriösen Bösewicht auf die Spur, der eine gefährliche neue Technologie entwickelt. Dabei kommt er einer neuen Kollegin und MI6-Agentin in die Quere, die wohl das gleiche Ziel verfolgt.

007 und Blofeld treffen erneut aufeinander © MGM – „James Bond: Keine Zeit zu sterben“

Wiedersehen mit Bond-Schurke Christoph Waltz

Zur Besetzung gehören neben Daniel Craig als James Bond erneut Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Miss Moneypenny), Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear (Tanner) und Lea Seydoux (Madeleine Swann). Des Weiteren spielen Rami Malek als neuer Gegenspieler neben Lashana Lynch und Ana De Armas mit.

Die ersten Trailer haben zudem ein überraschendes Wiedersehen mit einem alten Gegenspieler enthüllt: Christoph Waltz als Blofeld ist zurück.

Den diesjährigen Bond-Song steuert erstmals Superstar Billie Eilish bei. Einen kleinen Vorgeschmack lieferte der letzte Trailer zum Film, den ihr hier noch einmal sehen könnt:

