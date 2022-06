Star Wars: Bruder und Schwester – Warum heißen die Inquisitoren so?

In Star Wars haben die Sith-Inquisitoren des Galaktischen Impierums den Sprung auf die große Heimkinoleinwand geschafft. Wo sie zuvor noch nicht in einer Realfilmserie zu sehen waren, haben die Produzenten von Obi-Wan Kenobi nun das erste Mal auf die Integration der Brüder und Schwestern der dunklen Seite der Macht gesetzt.

Aber warum heißen die Sith-Inquisitoren eigentlich so? Warum nennen sie sich Bruder und Schwester? Sind sie eine glückliche Familie?

Sith-Inquisitoren des Galaktischen Imperiums

Warum gibt es die Inquisitoren? Die Aufgabe der Inquisitoren ist ziemlich eindeutig. Die übriggebliebenen Jedi ausschalten, die die Order 66 überlebt haben. Es konnten demnach nicht alle Jedi mit einem Schlag ausgeschaltet werden, wie es der Imperator geplant hatte. Viele sind nach dem Ende der Klonkriege in alle Winde zerstreut und verstecken sich. Und eben jene Jedi sollen allem voran von den Inquisitoren ausgemerzt werden.

Warum heißen sie Bruder und Schwester? In „Obi-Wan Kenobi“ werden diese dunklen Gestalten mit „Bruder“ und „Schwester“ betitelt. Es gibt zum Beispiel Reva, die dritte Schwester oder gar die Vierte Schwester, den Fünften Bruder und dann wäre da ja auch noch der Großinquisitor.

Und wir wissen aus der Vorlage, dass dies einen guten Grund hat. So soll durch diese familiäre Bezeichnung ein Zugehörigkeitsgefühl erzeugt werden und das wiederum soll eine Gemeinschaft bilden – vor allem nach außen hin. Es fundiert darin, dass die Inquisitoren einen eigenen Orden darstellen.

Deshalb passiert es nicht selten, dass die Inquisitoren mit mehreren Mitgliedern auf die Suche gehen – und nicht alleine. Es steht im direkten Kontrast zu den Sith, die im Grunde als einsame Wölfe durch die weit, weit entfernte Galaxis ziehen.

Um diesen Bund also nach außen hin deutlich zu machen, werden die entsprechenden Titel verwendet. Deshalb sprechen sie sich mit Bruder und Schwester an, was sogleich ihre geschlossene Stärke symbolisiert.

Star Wars: Dritte Schwester Reva bekommt 3 eigene Actionfiguren

Die Nummern der jeweiligen Anrede hat allerdings nichts mit einer militärischen Rangordnung zu tun. Immerhin ist Reva die „Geringste von allen Inquisitoren“, wie ihr der Großinquisitor unweigerlich zu verstehen gibt, obwohl sie die Nummer 3 ist.

Deshalb können wir annehmen, dass Reva aus einem anderen Grund mit ihrem richtigen Namen angesprochen wird. Wenn ihr mal genau hinhört, ist das bei den anderen Inquisitoren nicht der Fall. So wird sie indirekt von der Gemeinschaft ausgeschlossen, gar von oben herab betrachtet, obgleich sie in den Rängen der Inquisition steht.

Wir dürfen also nicht den Fehler machen und denken, dass es sich hierbei um eine friedfertige Familie handelt. Das ist definitiv nicht der Fall. Alle verfolgen ihre eigenen und dunklen Motive. Ihre Ziele sind durchwachsen und zerfressen von Selbstgerechtigkeit und Machtbesessenheit – die dunkle Seite der Macht eben.

Am Ende ist die Gemeinschaft der Inquisitoren, wie sie als Gruppe nach außen hin auftritt, ein wirksames Instrument, um bei den Feinden einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen – so lässt sich einfacher die gewollte Furcht vor ihnen auslösen, was wiederum das Durchsetzen der eigenen Ziele vereinfacht.

Die neuen Folgen von Obi-Wan Kenobi laufen jeden Mittwoch auf Disney Plus.