Obi-Wan Kenobi knackt Zuschauerrekord auf Disney Plus

Obi-Wan Kenobi ist am 27. Mai 2022 mit einer Doppelfolge auf Disney Plus durchgestartet und das hat ziemlich viele Zuschauer*innen vor die heimischen Fernseher gezerrt. Disney spricht von einem neuen Zuschauerrekord auf der hauseigenen VoD-Streamingplattform.

Laut Pressemitteilung heißt es, dass sich die Star Wars-Serie den ersten Platz sichern konnte, während die Community auf der Star Wars Celebration 2022 ihrem liebsten Franchise gefrönt hat. Genaue Zahlen nennt das Unternehmen dabei allerdings nicht.

Dabei wurde während der Veranstaltung in Anaheim, Kalifornien eines klar. Disney hat weiterhin große Pläne mit dem Franchise.

So wurden News zur Ahsoka-Serie geteilt, eine neue Realfilmserie namens Star Wars: Skeleton Crew wurde angekündigt, der erste richtige Trailer zu Star Wars: Andor wurde gezeigt und es gab einen ersten Teaser-Trailer zum neuen EA-Spiel Star Wars Jedi: Survivor, das sich derzeitig bei Respawn Entertainment in Entwicklung befindet – und noch vieles mehr.

Derweil bedankt sich Starschauspieler Ewan McGregor, der Obi-Wan Kenobi in der gleichnamigen Serie verkörpert, für den warmen Empfang auf der Star Wars Celebration, der das erste Mal auf einer Convention unterwegs war.

Während des Panels spricht er von der überwältigenden Liebe der Community zu den Schauspieler*innen wie Hayden Christensen. Er meint, dass sich unter der Filmcrew sehr viele „Star Wars“-Fans befinden sollen. Außerdem habe er noch nie so viele Leute an einem Set gesehen:

„Hinter den Kameras standen Hunderte von Menschen. Ich sah mich um und sagte: Ich habe noch nie so viele Leute am Set gesehen. Was ist los? Und dann beginnen wir mit der Probe und Hayden kommt als Vader raus und du sagst. Natürlich. Alle sind hier, um Vader zu sehen. Es war wirklich schön, es ist schön. Ich hoffe für ihn, dass er diese Liebe von allen spüren konnte.“