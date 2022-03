Mass Effect-Visionär verspricht neues Sci-Fi-Game, erste Bilder machen Hoffnung

Im Videospielkosmos kommt es nicht immer auf den Publisher und auch nicht immer auf das Entwicklerstudio per se an. Es sind die Kreativen, die sich hinter den großen Unternehmen verbergen und die eigentliche Arbeit an der Spielkunst leisten. Ohne sie wäre die Videospielindustrie nur eine leere Hülle, die in der Öffentlichkeit häufig viel zu kurz kommen.

Ein ganz großer Name dieser Kunstschaffenden, der heute lange kein Unbekannter mehr ist, ist Casey Hudson. Er arbeitete bereits an „Baldur’s Gate 2“ sowie „MDK 2“ mit und gilt heute als Visionär hinter der „Mass Effect“-Trilogie. Er kann somit eine beeindruckende Karriere in der Branche vorweisen. Hier erfahrt ihr mehr über ihn.

Mass Effect Legendary Edition im TEST – Starkes Remaster oder billige Neuverwurstung?

2014, noch vor Mass Effect: Andromeda, verließ er schließlich BioWare, bevor er 2017 noch einmal für drei Jahre zurückkehren sollte. Doch in 2020 verließ er BioWare überraschenderweise erneut, gemeinsam mit Mark Darrah („Dragon Age“-Produzent).

Wie wir seit Juni 2021 wissen, arbeitet der kreative Kopf heute mit anderen Veteranen aus der Industrie an einer ganz neuen Marke. Sein Entwicklerstudio namens Humanoid Studios werkelt seit geraumer Zeit an einem eigenen Science-Fiction-Universum.

Erste Bilder zum neuen Spiel von Humanoid Studios

Allzu viele Infos zu dem AAA-Spiel gibt es bis heute noch nicht. Doch eines ist klar. Es geht in eine ähnliche Richtung wie Mass Effect.

Das „Mass Effect“-Mastermind spielt einmal mehr seine Stärken aus und so wird auch sein neues Spiel:

„ein Multiplattform-AAA-Spiel, das sich auf ein Charakter-bezogenes Narrativ in einem ganz neuen Science-Fiction-Universum fokussiert.“

Die erste Beschreibung des Spiels sowie die ersten Konzeptbilder sind mittlerweile einsehbar und im ersten Moment ist alles so Sci-Fi, wie wir es von Hudson erwartet haben.

Die Bilder zeigen Weltraumfahrer, die sich scheinbar auf Erkundung befinden. Und es gibt futuristische Szenen auf fremden Welten mit unbekannten Konstrukten zu sehen. Das Gebilde mit der Schädelform ist beeindruckend und auch die Anmut der bergigen Strukturen ist nicht von der Hand zu weisen.

© Humanoid Studios © Humanoid Studios © Humanoid Studios

Dabei fällt nicht nur die Fremdartigkeit einzelner Elemente auf, sondern auch der grundlegende Stil, der zwar Sci-Fi ist, aber im Gegensatz zu einem Mass Effect eher an das 21. Jahrhundert und nicht an das 22. Jahrhundert angelehnt zu sein scheint. Zumindest wirken die Raumanzüge eher wie NASA-Punk, wie es Starfield verfolgt.

Hierbei handelt es sich jedoch nur um Konzeptbilder. Was wir davon im fertigen Spiel sehen werden, bleibt natürlich abzuwarten.

Humanoid Studios noch am Anfang

Ob das neue Spiel von Humanoid Studios die Gaming-Welt genauso sehr erschüttern wird wie zum Beispiel Mass Effect bleibt abzuwarten. Und auch die Frage, wie mächtig ein solches Konzept ohne einem ganzen BioWare-Team werden kann, bleibt vorerst unbeantwortet.

Aber so oder so ist es eine spannende Entwicklung, die wir beobachten werden. Und wer weiß: vielleicht erwartet uns am Ende ja doch noch einmal ein ganz großes Abenteuer, das wir nicht missen wollen?

Hideo Kojima hat nach Konami und nach der „Metal Gear“-Reihe immerhin auch mit Death Stranding gezeigt, dass sich neue Wege und Entwicklungen in der Branche positiv auf die Kunstschaffenden und das Endresultat auswirken können.

Humanoid Studios bietet aktuell übrigens viele Stellenausschreibungen auf der offiziellen Webseite an, auf die ihr euch natürlich bewerben könnt, wenn ihr euch in dieser Rolle seht.