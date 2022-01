Horizon Forbidden West hat einen neuen Story-Trailer. Der lässt das PS4- und PS5-Spiel in neuem Glanz erstrahlen. Zu sehen sind einige bereits bekannte Szenen, aber auch viel Neues. Unter anderem bekommen wir das erste Mal eine der wohl wichtigsten Figuren zu Gesicht und erfahren sehr viel mehr über die Story.

Horizon Forbidden West: Seht euch den neuen Story-Trailer an

Neuer Story-Trailer veröffentlicht: Nach dem ersten, schon etwas älteren Story-Trailer zur Ankündigung, mehreren kurzen Videos und dem ebenfalls schon einige Monate alten Gameplay-Trailer gibt es jetzt, wenige Wochen vor Veröffentlichung nochmal einen ausführlichen Story-Trailer zu „Horizon Forbidden West“.

Hier könnt ihr euch das dreiminütige Video ansehen:

Das gibt’s zu sehen: Aloy ist verzweifelt, weil die Menschen leiden und das Land offenbar stirbt. Das dürfte an der mysteriösen rötlichen Pflanzen-Masse liegen, die sich ausbreitet und die Ernten verdirbt. Dazu kommt, dass sich die Maschinen verstärkt gegen die Menschen wenden. Darum macht sich unsere Heldin auf in den Verbotenen Westen, um das alles zu regeln.

Daraufhin gibt es neue Eindrücke gemischt mit bereits bekannten Bildern. Vor allem lernen wir aber mehr über den Schauplatz von Horizon Forbidden West und dessen Bewohner*innen. Da wäre zum Beispiel eine Rebellen-Anführerin, die blutige Rache üben will und sich anscheinend dabei von einem alten Bekannten aus Horizon Zero Dawn helfen lässt.

Was ist neu? Jede Menge: Wir sehen Aloy tauchen und schwimmen und in einer großen Arena kämpfen. Offenbar wird sie dabei aber auch unterstützt, und zwar von Varl und Erend, die wir bereits aus „Horizon Zero Dawn“ kennen. Dazu gesellt sich mindestens noch eine weitere Person, die bisher noch gar nicht zu sehen war, aber anscheinend eine wichtige Rolle spielt. Offenbar gibt es auch wieder alte Ruinen zu erkunden und vieles mehr.

Wie gefällt euch der Trailer? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit uns.