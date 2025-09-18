Hollow Knight: Silksong – Welcher Silkshot ist der beste für deinen Spielstil?

In Hollow Knight: Silksong, einem der am meisten erwarteten Metroidvania-Spiele des Jahres 2025, übernimmst du die Kontrolle über Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. Dein Abenteuer führt dich in das geheimnisvolle Land Pharloom, wo du zahlreiche Feinde, herausfordernde Bosse und komplizierte Umgebungen erkundest.

Ein zentrales Element des Spiels sind die sogenannten Silkshot-Werkzeuge, die du durch die Reparatur des Ruined Tools in drei verschiedenen Orten erhältst. Je nachdem, für welche Reparaturmethode du dich entscheidest, verändert sich die Eigenschaft der Silkshot-Waffe erheblich. Diese Werkzeuge sind im Wesentlichen Seidenschusswaffen, die Projektile auf Gegner abfeuern. Lies weiter, um alles darüber zu erfahren, wie du diese Tools erhalten kannst und welcher Silkshot der beste ist.

Repariere das Ruined Tool an unterschiedlichen Orten

Wie kannst du das Ruined Tool in Silksong reparieren? Das Ruined Tool findest du zunächst in Weavenest Murglin, im Südosten der Bilewater-Region. Von dort aus hast du drei Möglichkeiten, es zu reparieren, und dadurch jeweils eine andere Version des Silkshot-Tools zu erhalten.

Jede dieser Reparaturmethoden verändert die Eigenschaften der Waffe, wie zum Beispiel die Art der Projektile, den verursachten Schaden und die Munition. Es ist wichtig, sich zu überlegen, welche Version am besten zu deinem Spielstil passt, bevor du dich für eine Reparaturmethode entscheidest.

Reparatur mit Forge Daughter

Was sind die Eigenschaften des Silkshot von Forge Daughter? Eine Möglichkeit, das Ruined Tool zu reparieren, ist bei der verlässlichen Forge Daughter in den Deep Docks. Diese Version des Silkshot ähnelt einer Schrotflinte und feuert ein einzelnes, slug-ähnliches Projektil auf Gegner ab.

Diese Option ist für viele Spieler naheliegend, da sie leicht zugänglich ist. Das Projektil hat jedoch eine langsamere Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Optionen, was du bei deiner Entscheidung berücksichtigen solltest.

Reparatur mit dem Twelfth Architect

Welche Vorteile bietet der Silkshot des Twelfth Architect? Wenn du dein Silkshot in eine Art Maschinengewehr verwandeln möchtest, kannst du den Twelfth Architect im rechten Bereich der Underworks aufsuchen. Dieser ist über den White Ward zugänglich, sofern du den White Key besorgst und den Aufzug in der unteren Ebene der Choral Chambers freischaltest.

Diese Version des Silkshot feuert eine Dreifach-Salve von Projektilen in einem aufsteigenden Muster ab. Um das volle Potenzial dieser Waffe auszuschöpfen, musst du jedoch alle drei Schüsse landen.

Selbstreparatur auf Mount Fay

Warum ist die Mount Fay-Version des Silkshot so stark? Die letzte Option ist, das Ruined Tool selbst in einer Kammer knapp unter dem Gipfel von Mount Fay zu reparieren. Wenn du vom Gipfel nach rechts springst, landest du auf einer Plattform, die in diesen Raum führt.

Diese Version der Waffe ist sehr stark, da sie dir einen Railgun gibt, der sich auflädt und dann einen hoch-damaging Strahl abfeuert. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Option nur Craftmetal kostet und keine Rosaries, im Gegensatz zu den anderen Reparaturmethoden.

Welcher Silkshot ist der beste in Silksong?

Welcher Silkshot bietet das meiste Potenzial? Der Silkshot, den du auf Mount Fay reparierst, ist definitiv der beste. Natürlich hängt die Wahl vom persönlichen Spielstil ab, aber der hoch-damaging Laser bietet mehr für dein Geld, da jedes Silkshot-Projektil unabhängig von der gewählten Version einen Seidenfaden kostet.

Bei der Version des Twelfth Architect musst du alle drei Schüsse landen, um den maximalen Wert zu erzielen, und das Projektil von Forge Daughter ist langsamer. Hier musst du nur zielen und einen Laserstrahl abfeuern (außerdem sind Railguns einfach cool).

Was denkst du über die verschiedenen Silkshot-Optionen in Hollow Knight: Silksong? Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!