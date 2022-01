Hogwarts Legacy: Warner meldet sich zum Spiel, aber Verschiebung auf 2023 weiterhin möglich

Harry Potter-Fans haben sich das anders vorgestellt, als auf einmal Hogwarts Legacy wieder in aller Munde ist. Denn das liegt nicht daran, dass es neue Infos gibt, sondern eine weitere Verschiebung per Gerücht durch das Internet kursiert.

Bisher hat sich Publisher Warner Bros. noch nicht offiziell dazu geäußert, aber einen neuen Tweet nehmen manche jetzt zum Anlass, um anzunehmen, dass nichts hinter der Verschiebung steckt. Doch so wirklich sicher solltet ihr euch leider noch nicht sein.

Hogwarts Legacy-Tweet von Warner Bros. Brasilien viel zu vage für ein echtes Dementi

Wie so viele andere Firmen , hat Warner Bros. für alle möglichen Regionen einen eigenen Twitter-Account. So hat jetzt Warner Play, der brasilianische Social Media-Kanal für die Videospiel-Abteilung, per Tweets das Lineup für 2022 vorgestellt. Darunter natürlich „Hogwarts Legacy“:

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

Neue Infos zum Spiel gibt es mit dem Tweet nicht. Sie sagen lediglich, dass „Hogwarts Legacy“ ein Open-World-RPG im Hogwarts des 19. Jahrhunderts. In keinem Wort wird erwähnt, wann das Spiel erscheint. Jedoch ist der Tweet eine Kette von mehreren Spielen, die Warner Bros. dieses Jahr veröffentlichen möchte.

So stellen sie in anderen Tweets das Lineup vor, auf das sich Fans unterschiedlicher Marken noch dieses Jahr freuen dürfen. Denn Warner Bros. hat nach mehreren Jahren Abstinenz und einigen Verschiebungen viel für 2022 geplant. Das sind die Spiele, die hoffentlich im Laufe des Jahres neben „Hogwarts Legacy“ erscheinen werden:

Aber genau weil das Line-Up von Warner Bros. mit potentiellen Hits bestückt ist, gehen derzeit Insider davon aus, dass das Spiel noch einmal verschoben wird. Im gleichen Rahmen gibt es aber Gerüchte darum, dass „Hogwarts Legacy“ bereits im Frühling mit einem neuen Trailer auf einer vermeintlichen State of Play vorgestellt wird.

Es bleibt also sehr undurchsichtig, wenn es um den aktuellen Stand von „Hogwarts Legacy“ geht. Auch diese Tweet-Kette von Warner Bros. Brasilien ändert leider nichts an der derzeitigen Situation. Ihr müsst euch also weiter gedulden bis sich der Publisher wirklich offiziell zum Spiel äußert. Bis dahin bleiben die Gerüchte bestehen.