Hogwarts Legacy überrascht mit einem ASMR-Video

Die Spannung steigt im Harry Potter-Universum. Hogwarts Legacy soll noch in diesem Jahr erscheinen. Klar, dass nach und nach immer mehr Videos und Bilder veröffentlicht werden, die Einzelheiten aus dem lang ersehnten Action-Rollenspiel zeigen. Besonders Gameplay-Videos und Kampfszenen waren bisher hoch im Kurs.

Nun kommen Warner Bros. und Avalanche mal mit etwas ganz anderem um die Ecke – einem ASMR-Video. Ein was?

ASMR steht für „Autonomous Sensory Meridian Response” und bezeichnet ein Gefühl der Entspannung und Beruhigung, das durch akustische oder visuelle Reize ausgelöst wird und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet. Wieder etwas schlauer.

Ein passiver Spaziergang durch Hogwarts Legacy

Jedenfalls zeigt das zwanzigminütige Video, mit dem Titel „A Rainy Spring Night“ („Eine regnerische Frühlingsnacht“) bei YouTube, Teile der Spielwelt aus „Hogwarts Legacy“ – vom Schlosspark bis hin zu Hogsmeade, wie die Beschreibung unter dem Video ebenfalls verrät:

„Es regnet an einem ruhigen Frühlingsabend in Hogwarts Legacy – Zeit zum Entspannen mit einem ruhigen Spaziergang durch das Schlossgelände und weiter nach Hogsmeade. Genieße die Klänge der Zaubererwelt.“

Anders als die bisher veröffentlichten Videos, in denen vorwiegend aufregende Szenen, wie beispielsweise Duelle, zu sehen waren, geht es hier sehr viel gemächlicher zu. Und das mit Absicht.

Es ist nichts zu hören, außer Umgebungsgeräusche wie Grillenzirpen, Regen und ein kleines Gewitter. Neben der Schule und Hogsmeade gibt es zudem noch eine selbst-gießende Gießkanne zu sehen.

Wozu soll das gut sein?

Durch diese Art von Videos sollen spezielle sensorische Reize ausgelöst werden, die letztlich einen Zustand vollkommener Entspannung, zuweilen sogar Euphorie, führen. Dahinter steckt also durchaus ein Sinn. Eine besondere Wirkung sollen derlei Videos auf Menschen mit Angstzuständen oder Schlafproplemen haben.

Auf diese Weise kann das Gelände zudem passiv erkundet werden und wir können uns voll und ganz in die magische Welt fallen lassen. Wer hier also Action oder ein ausgiebiges Walktrough erwartet, wird leider enttäuscht sein. Zum Glück dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir „Hogwarts Legacy“ in voller Gänze genießen können.