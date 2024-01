Hogwarts Legacy erhält neue Gamefeatures in 2024

Hogwarts Legacy ist ein voller Erfolg und das Thema ist noch längst nicht durch. Falls ihr gedacht habt, dass da nichts mehr Neues kommt, liegt ihr hier falsch! Das Entwicklerstudio Avalanche Software hat nun offiziell bestätigt, dass sie an ganz neuen Inhalten für Hogwarts Legacy arbeiten, die sogar über den bestätigten DLC hinauslaufen.

Im gleichen Atemzug haben sie noch einmal erklärt, dass sie den vielseits geliebten PlayStation-DLC in Kürze für alle Plattformen veröffentlichen! Es gibt einen Grund zum Feiern.

In der Pressemeldung heißt es von offizieller Seite aus:

„Da wir uns dem einjährigen Jubiläum von Hogwarts Legacy nähern, wollten wir unsere Community darüber informieren, dass die PlayStation-exklusiven Inhalte von Hogwarts Legacy später in diesem Sommer auf anderen Plattformen verfügbar sein werden, zusammen mit zusätzlichen Updates und Funktionen für das Spiel.“

Das Action-Adventure zur Wizarding World feiert am 10. Februar 2024 den ersten Geburtstag. Wir gehen davon aus, dass der PlayStation-DLC sehr zeitnahe zum einjährigen Bestehen für alle Plattformen erscheint. Die Sony-Exklusivität dieser Premiuminhalte bestand nämlich ein vollständiges Jahr.

Hogwarts Legacy lebt 2024 weiter!

Vor einiger Zeit ließen die Verantwortlichen durchsickern, dass sie an weiteren Spielen zu Wizarding World arbeiten. Es wird vermutet, dass sie schon mit aller Kraft an Hogwarts Legacy 2 gearbeitet wird.

Was wissen wir? Zu den bestätigten Games zählt ein Quidditch-Ableger (hier mehr lesen). Da stellt sich doch die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Quidditch ins Spiel findet? Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, da sie dieses Gamefeature auslagern und aus dem Sportart ein komplett eigenes Spiel machen.

Aber es könnte dennoch sein, dass sie die Games in irgendeiner Art und Weise miteinander verbinden? Das wäre zumindest ein spannendes Unterfangen.

In Hogwarts Legacy heißt es jedenfalls, dass Quidditch „aktuell nicht stattfinde“. Ich würde also nicht ausschließen, dass es dauerhaft so bleibt.

Offiziell bestätigt: Avalanche Software versichert hingegen, dass wir in den „nächsten Monaten weitere Details“ erfahren werden.

Was glaubt ihr, wie es mit Hogwarts Legacy weitergeht? Wird das was Großes? Oder dürfen wir uns lediglich über kleinere Gamefeatures freuen? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.

