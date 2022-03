Hogwarts Legacy: Das ist Professor Eleazar Fig und diese Rolle spielt er

Vor knapp zwei Wochen haben wir endlich neue Informationen zu Hogwarts Legacy erfahren. In einem ausführlichen Trailer haben uns Entwickler Avalanche und Publisher Warner Bros. allerlei Details zum neuen Titel aus dem Harry Potter-Universum vorgestellt. Die 10 wichtigsten Fakten könnt ihr euch hier durchlesen:

Hogwarts Legacy: 10 spannende Fakten, die ihr über das Spiel wissen müsst!

Unter anderem wurde gezeigt, dass ihr eure Abenteuer nicht alleine bewältigen müsst. In Hogwarts trefft ihr nämlich auf jede Menge potenzieller neuer Freunde, die ihr dann auf euren Ausflügen mitnehmen könnt und die euch in Kämpfen unterstützen. Ein weiterer Begleiter wird einer eurer Professoren sein.

Hogwarts Legacy: Professor Fig spielt wohl wichtige Rolle

Im Trailer ist Professor Eleazar Fig in mehreren Einstellungen zu sehen. Die Platzierung lässt dabei darauf schließen, dass er eine wichtige Rolle in der Geschichte von „Hogwarts Legacy“ einnehmen wird. Über den Lehrer ist allerdings nicht allzu viel bekannt.

Es ist wohl davon auszugehen, dass es sich bei Professor Fig um einen mächtigen und auch selbstbewussten Magier handelt. So geht er etwa auf direkten Konfrontationskurs mit den Anführern der Goblin-Aufstände, die in der Geschichte sehr zentral sein sollen.

Im fertigen Spiel werden wir vermutlich häufiger mit dem Professor unterwegs sein, offenbar kennt er sich auch mit der altertümlichen Magie aus, die unser*e Protagonist*in verwenden kann. Sein Unterrichtsfach könnte ebenfalls damit zusammenhängen.

Neben den bekannten Fächern werden wir im Hogwarts des späten 19. Jahrhunderts nämlich auch das Fach „altertümliche Runen“ erlernen. Es ist zwar noch unbestätigt, aber es wäre gut vorstellbar, dass Professor Fig dieses unterrichtet.

Ein beliebtes Motiv des Universums

Die besondere Verbindung zwischen Schüler*innen und dem Lehrpersonal von Hogwarts ist ein häufig genutztes Motiv der Bücher und Filme. So begleitet Harry Professor Dumbledore auf seiner Suche nach den Horkruxen, früher nimmt Remus Lupin eine besondere Rolle ein.

Hogwarts Legacy lässt euch diese magischen Orte besuchen

Tatsächlich bietet jeder Teil der Reihe Geschichten, die mit den Lehrer*innen zusammenhängen. In „Hogwarts Legacy“ könnte Professor Fig in diese Rolle schlüpfen. Ob es so kommen wird und wer Eleazar Fig tatsächlich ist, erfahren wir spätestens, wenn „Hogwarts Legacy“ Ende des Jahres 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheint.