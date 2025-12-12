Highguard enthüllt – Neuer Raid-Shooter mit Titanfall-Genen ab Januar 2026

Mit Highguard wurde bei den Game Awards 2025 ein neuer Free-to-Play-Hero-Shooter vorgestellt, der für PC, PlayStation 5 und Xbox erscheint. Das Spiel stammt vom Studio Wildlight Entertainment, das sich aus ehemaligen Entwicklerinnen und Entwicklern von Titanfall und Apex Legends zusammensetzt. Es war der krönende Abschluss der Show, die am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles stattfand.

Highguard kombiniert Elemente aus bekannten Spielen wie Overwatch, Paladins und Concord, bringt aber auch frische Ideen ins Genre. Trotz gemischter Reaktionen auf den ersten Trailer sorgt vor allem die Erfahrung des Entwicklerteams sowie das ungewöhnliche Setting für Aufmerksamkeit.

Ein neuer Ansatz für das Hero-Shooter-Genre

Was macht Highguard anders als bestehende Genrevertreter? Highguard wird als sogenannter „Raid-Shooter“ beschrieben. Du startest mit deinem Charakter auf einem Pferd aus der eigenen Basis, kämpfst dich durch das Schlachtfeld und versuchst, das legendäre Schwert Shieldbreaker zu erobern. Dieses dient nicht nur als mächtige Waffe, sondern aktiviert auch einen gigantischen Rammbock, der den Weg in die gegnerische Festung ebnet.

Das Spiel setzt klar auf Teamplay, strategische Fähigkeiten und verschiedene Heldenrollen. Die Entwickler versprechen PvP-Action mit optionalen PvE-Elementen, was es von klassischen Arena-Shootern abhebt. Die Mischung aus Fantasy-Welt, Reittieren und Belagerungsschlachten erinnert eher an ein MOBA als an einen klassischen Hero-Shooter.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Vielfalt an spielbaren Charakteren

Welche Helden und Fähigkeiten gibt es in Highguard? Der erste Trailer zeigt eine breite Palette an Kämpferinnen und Kämpfern mit einzigartigen Skills. Beispielsweise kann ein eisiger Troll den Boden erschüttern und Gegner zurückwerfen, während ein anderer Charakter elektrische Speere vom Himmel schleudert – ähnlich wie Hela in Marvel Rivals.

Weitere Fähigkeiten umfassen das Beschwören von Lava, Eiswänden (vergleichbar mit Mei aus Overwatch) oder tierischen Begleitern. Die visuelle Vielfalt und die Mischung aus Nah- und Fernkampf versprechen taktische Tiefe. Es ist davon auszugehen, dass weitere Charaktere nach dem Launch folgen werden.

Visuelle Vergleiche und erste Reaktionen

Wie wurde der Trailer aufgenommen? Die Reaktionen auf den ersten Trailer sind gemischt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es über 500 Dislikes gegenüber nur 150 Likes. Viele kritisieren Ähnlichkeiten zu Sonys viel kritisiertem Spiel Concord. Die visuelle Ähnlichkeit ist kaum von der Hand zu weisen, allerdings handelt es sich bei Highguard um ein deutlich fantasylastigeres Spiel mit mehr PvE-Elementen.

Einige Stimmen vergleichen es auch mit Marvel Rivals, was in Hinblick auf die Fähigkeiten der Charaktere durchaus zutrifft. Dennoch hat Highguard durch sein Setting, das mittelalterliche Ästhetik mit Shooter-Gameplay kombiniert, eine eigene Identität. Die Community ist aktuell noch skeptisch, zeigt sich aber interessiert.

Release-Termin und Plattformen

Wann erscheint Highguard und auf welchen Plattformen? Highguard erscheint bereits am 26. Januar 2026 und wird kostenlos spielbar sein. Geplant ist der Launch auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mikrotransaktionen dürften dabei eine Rolle spielen, doch bisher ist nicht bekannt, ob es einen Battle Pass oder kosmetische Gegenstände zum Kauf geben wird.

Dass du nicht lange auf das Spiel warten musst, könnte ein entscheidender Vorteil sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Ankündigungen, die erst Monate oder Jahre später erscheinen, kannst du Highguard schon in wenigen Wochen ausprobieren.

Ein starkes Team hinter dem Projekt

Wer entwickelt Highguard? Wildlight Entertainment wurde von ehemaligen Respawn-Mitarbeitern gegründet, die zuvor an Titanfall und Apex Legends gearbeitet haben. Insgesamt sollen 61 Personen aus dem damaligen Team nun an Highguard mitgewirkt haben. Das lässt auf ein hohes Maß an Shooter-Expertise schließen.

Die Beteiligung erfahrener Entwickler aus einem der besten FPS-Studios der letzten Jahre lässt hoffen, dass Highguard nicht nur ein weiterer Hero-Shooter wird, sondern sich durch Qualität und Spieltiefe absetzt.

Wie geht es nun weiter?

Was erwartet dich bis zum Release? In den kommenden Wochen ist mit weiteren Infos zu rechnen – darunter Gameplay-Videos, tiefere Einblicke in die Spielmodi und mögliche Beta-Phasen. Ob es Crossplay oder Crossprogression geben wird, ist aktuell noch nicht bestätigt. Auch zur Monetarisierung gibt es bislang keine offiziellen Details.

Angesichts der kurzen Zeit bis zum Launch könnten Marketing-Kampagnen und Influencer-Videos bald für mehr Sichtbarkeit sorgen. Die Entwickler stehen jedoch vor der Herausforderung, die anfängliche Skepsis der Community in Begeisterung umzuwandeln.

Was denkst du über Highguard? Ist das neue Fantasy-Shooter-Konzept für dich interessant oder wirken die Ähnlichkeiten zu anderen Spielen eher abschreckend? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!