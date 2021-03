© New Line Cinema – „Der Herr Der Ringe“

© New Line Cinema – „Der Herr Der Ringe“

Amazon entwickelt derzeit eine noch immer namenlosen Herr der Ringe-Serie aus der Mittelerde-Saga von J. R. R. Tolkien für den Streamingdienst Prime Video. Derweil steht eine erste Besetzung fest und auch die Dreharbeiten in Neuseeland laufen bereits, an den Original-Schauplätzen der erfolgreichen und vielfach Oscar-prämierten Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ von Regisseur Peter Jackson.

Nun wurde eine überraschende Neubesetzung einer der Hauptrollen der Fantasyserie bekannt: Der australische Schauspieler Tom Budge soll umbesetzt werden.

Die Nachricht kommt von dem Darsteller selbst, der über Instagram sein Bedauern über sein Ausscheiden aus der Serie öffentlich machte. Demnach haben sich die Macher der Serie gegen seine Besetzung entschieden und möchten mit seinem dargestellten Charakter eine andere Richtung einschlagen. Welche Figur für ihn vorgesehen war, wollte (und durfte) er noch nicht verraten. Unklar ist auch, ob noch weitere Darsteller*innen betroffen sind.

Die Produktion der HdR-Serie steht noch ganz am Anfang: Eine erste Folge wurde bereits Ende letzten Jahres abgedreht und bei der Sichtung durch das Studio scheint es wohl ein paar Kritikpunkte zu geben, die nun vom Filmteam korrigiert werden sollen. Eine offizielle Stellungsnahme dazu gibt es aber noch nicht.

Eine Umbesetzung zu Beginn einer umfangreichen Serien-Produktion ist nicht ungewöhnlich. Berühmtes Beispiel ist etwa die Erfolgsserie Game of Thrones: Auch hier wurde die erste Folge der Serie komplett neu gedreht, da die ursprüngliche Besetzung der Hauptfigur Daenerys Targaryen einst von Tamzin Merchant dargestellt wurde und erst nachträglich von Emilia Clarke als Mother of Dragons ersetzt wurde.

Erste Story-Details zur HdR-Serie

Die Amazon-Serie ist tausende Jahre vor der Handlung der „Herr der Ringe“-Filme und -Bücher angesiedelt und schließt somit ein Wiedersehen mit den Hobbits Frodo oder Bilbo und den Gefährten von Anfang an aus. Dennoch dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit wenigstens einem bekannten Charakter freuen: Galadriel, in den Filmen von Cate Blanchett dargestellt, spielt in der HdR-Serie mit.

Dargestellt von Morfydd Clark („His Dark Materials“) steht die noch junge Galadriel als Herrin des Waldes von Lórien im Zentrum des Serie, die für ihre Weisheit und Güte berühmt ist. Sie gehört zu den Ältesten Elben in Mittelerde und ist maßgeblich an der Entstehungsgeschichte Mittelerdes im Zweiten Zeitalter beteiligt. In der Serie, basierend auf der Buchvorlage „Das Silmarillion“, wird auch das Erstarken des dunklen Lords Sauron, die Herstellung der Ringe der Macht sowie der Untergang der Insel Númenor thematisiert.

In weiteren Hauptrollen der HdR-Serie spielen neben Morfydd Clark („His Dark Materials“) als junge Elbin Galadriel außerdem noch Nazanin Boniadi („Iron Man“), Robert Aramayo („Game of Thrones“) und Maxim Baldry („Years and Years“) mit. Über deren Rollen wird aber auch noch nichts verraten.

Start der Herr der Ringe-Serie nicht vor 2022

Amazon dreht derzeit die erste Staffel der HdR-Serie, die 10 Episoden umfassen soll. Eine 2. Staffel wurde bereits frühzeitig bestätigt. Insgesamt sind mindestens 5 Staffeln der Fantasyserie auf Prime Video geplant. Weitere Details dürften in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen.