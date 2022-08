Im Hinblick auf die kommende Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die am 2. September bei Prime Video an den Start geht, werfen wir eine Blick zurück auf die Oscar-prämierte Film-Trilogie „Der Herr der Ringe“ von Regisseur Peter Jackson nach den gleichnamigen Büchern von J. R. R. Tolkien. Die ersten Reaktionen fallen schon einmal äußerst positiv aus.

Wie in den Filmen steht auch in der Prequel-Serie, die Tausende von Jahren vor der HdR-Geschichte spielt, der dunkle Herrscher Sauron im Mittelpunkt der Handlung. Die Spannung ist groß, wie Sauron wohl in der Serie aussehen wird?

Herr der Ringe: Seht die geschnittene Szene Aragorn vs. Sauron

Peter Jackson selbst hatte im letzten Teil der Trilogie „Die Rückkehr des Königs“ einen Versuch gewagt, dem großen Gegenspieler Sauron Gestalt annehmen zu lassen, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich als Schatten aus dem Reich der Toten auferstanden ist, um sein fürchterliches Werk zu vollenden.

Der übermächtige Sauron präsentierte sich im Film bekannterweise als großes feuriges Auge, das über Mordor wacht und dem Nichts in ganz Mittelerde entgeht, während seine Macht überall zu spüren ist.

Laut Jackson sollte in einer Szene während der alles entscheidenden Schlacht vor den schwarzen Toren von Mordor eigentlich ein legendärer Zweikampf zwischen Aragorn und Sauron stattfinden, der so in den Büchern nie stattfand.

Darin erschien Sauron hinter der Horde Orks zunächst in seiner seiner ursprünglichen, schönen Gestalt und blendet Gandalf, Aragorn und die übrigen Helden auf dem Schlachtfeld. Dann verwandelte er sich vor den Augen seiner Feinde in seine physische Gestalt, wie sie bereits im Prolog der Trilogie zu sehen ist.

Die besagte Szene wurde tatsächlich gedreht, jedoch im Kino nie gezeigt. Vielmehr besann sich der Filmemacher eines besseren und ließ die Szene nachträglich digital bearbeiten, da man sie aus Zeitgründen und sicherlich auch aus Kostengründen nicht neu drehen konnte.

In der neuen Szene im Film wird der dunkle Lord Sauron gegen einen gigantischer Troll digital ausgetauscht, der nun gegen den künftigen König von Gondor kämpft. Das Original befindet sich übrigens unter den geschnitten Szenen auf der Blu-ray des Films. Hier könnt ihr den besagten Ausschnitt noch einmal sehen, der von einem Fan digital verbessert wurde:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der passende Kommentar von Peter Jackson zur geschnittenen Szene Aragorn vs Sauron und seine Gründe, warum er sich schlussendlich dagegen entschieden hat, gibt es ebenso in den Begleitmaterialien der Heimkino-Fassung des Films.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Man darf nun also gespannt sein, wie die Serienmacher in „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ den dunklen Lord Sauron erscheinen lassen. Zu diesem Zeitpunkt noch höchst lebendig, ergreift er nach dem Tod seines dunklen Herrschers Melkor selbst nach der Macht über Mittelerde und lässt sich den Einen Ring schmieden, um sie alle zu knechten…. Der Rest dürfte bekannt sein.