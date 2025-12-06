Helldivers 2 Update reduziert Speicher um 85 Prozent – Mehr Platz für Gaming

Das Dezember-Update 5.0.0 für Helldivers 2 bringt eine Vielzahl von Anpassungen, Bugfixes und neuen Inhalten mit sich. Seit seiner Veröffentlichung am 8. Februar 2024 hat sich das Koop-Spiel von Arrowhead Game Studios zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres entwickelt – mit über 19 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Das neue Update setzt die im September 2025 gestartete Inhaltsreihe Into the Unjust fort und stärkt vor allem das Balancing und die technische Stabilität des Spiels.

Neue Inhalte und Verbesserungen

Was steckt im neuen Python Commandos Warbond? Mit dem Update erscheint der Premium-Warbond Python Commandos, der für 1.000 Super Credits erworben werden kann. Darin enthalten sind unter anderem folgende neue Ausrüstungsgegenstände:

M-1000 Maxigun: Eine belt-fed Minigun mit besonders hoher Munitionskapazität.

Eine belt-fed Minigun mit besonders hoher Munitionskapazität. Guard Dog „Hot Dog“: Eine neue Variante des Guard Dogs, die Gegner mit Flammenwerfer angreift.

Eine neue Variante des Guard Dogs, die Gegner mit Flammenwerfer angreift. CQC-9 Defoliation Tool: Eine neue Nahkampfwaffe in Form einer Kettensäge.

Zusätzlich wurde die Spielwelt durch neue Signale auf der Galaktischen Karte erweitert. Noch nicht identifizierte Bedrohungen könnten auf neue Feinde oder Missionen hinweisen – vielleicht sogar eine neue Fraktion, wie es beim Omens of Tyranny-Update im Dezember 2024 der Fall war. Viele Fans hoffen auf eine Überraschung bei den Game Awards am 11. Dezember 2025.

Waffen-Balancing und Attachments

Welche Waffen wurden überarbeitet? Viele Primär- und Sekundärwaffen erhalten mit dem Patch Buffs, insbesondere im Bereich Schadensausstoß. Das Ziel ist es, die Waffenvielfalt im Spiel weiter zu stärken und bestimmte Modelle aufzuwerten.

Waffe Änderung SMG-37 Defender Schaden von 100 auf 110 erhöht SMG-32 Reprimand Schaden von 135 auf 140 erhöht M7S SMG Schaden von 80 auf 90 erhöht VG-70 Variable Haltbarkeitsschaden von 20 auf 23 erhöht M90A Shotgun Haltbarkeitsschaden von 15 auf 20 erhöht P-2 Peacemaker Schaden von 95 auf 100 erhöht P-113 Verdict Schaden von 135 auf 140 erhöht Pistol Schaden von 110 auf 125 erhöht

Auch bei den Visieren wurde die Ergonomie verbessert, um den Zielvorgang flüssiger zu gestalten. Das betrifft unter anderem:

2X TUBE RED DOT: Ergonomiemalus von -3 auf -1 reduziert

4X COMBAT SCOPE: Ergonomiemalus von -6 auf -2 reduziert

10X SNIPER SCOPE: Ergonomiemalus von -9 auf -4 reduziert

Fehlerbehebungen und technische Optimierung

Welche Bugs wurden behoben? Arrowhead hat eine lange Liste an Fehlern adressiert – von Abstürzen über Grafikprobleme bis hin zu Gameplay-Bugs. Besonders skurril: Ein Glitch, bei dem Factory Striders nach dem Tod in die Luft geschleudert wurden, wurde beseitigt. Auch Hellpods verhalten sich nun korrekt nach Kollisionen mit Gegnern.

Weitere Fixes betreffen unter anderem:

Seltener Absturz bei Musikstart im Kampf

Bug bei Nachlademechanik von Shotguns

Fehlerhafte Kollisionsabfrage bei Kommando-Bunkern

Flickering-Texturen in Städten

Fehlende Haptik bei Controller-Neuverbindung

Performance-Verbesserungen auf dem PC

Wie groß ist der Speichergewinn durch das neue PC-Beta-Build? Besonders für PC-Spieler gibt es gute Nachrichten: Die neue Beta-Version reduziert die Installationsgröße von Helldivers 2 drastisch – von etwa 154 GB auf nur noch rund 23 GB. Das entspricht einer Einsparung von rund 131 GB oder 85 %.

Diese optimierte Version ist derzeit nur über die Beta verfügbar, soll aber langfristig zum Standard werden. Spieler loben bereits die neue Performance, mit kürzeren Ladezeiten und stabilerer Bildrate.

Ausblick auf kommende Inhalte

Was deutet der neue Galactic-Map-Hinweis an? Die Erwähnung unbekannter Signale auf der Galaktischen Karte weckt Spekulationen über neue Gegner oder Fraktionen. Viele Spieler erinnern sich an das überraschende Erscheinen der Illuminate im Dezember 2024 – ebenfalls im Rahmen der Game Awards. Ein erneuter Shadow Drop wäre denkbar.

Mit dem stetigen Ausbau der Inhalte und der wachsenden Community nimmt Helldivers 2 weiterhin Kurs auf eine erfolgreiche Zukunft als Live-Service-Spiel. Der aktuelle Patch zeigt, dass Arrowhead Game Studios auf seine Spieler hört und konsequent an Qualität und Vielfalt arbeitet.

Wie findest du das neue Update? Wirst du den Python Commandos Warbond ausprobieren oder wartest du auf neue Feinde? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!