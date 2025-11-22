Helldivers 2 übertrifft 19 Mio. Verkäufe – Arrowhead plant neues Projekt

Helldivers 2, ein kooperatives Third-Person-Shooter-Videospiel, hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2024 große Anerkennung erhalten. Entwickelt von Arrowhead Game Studios und veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment, etablierte sich das Spiel schnell als eines der besten Videospiele des Jahres 2024. Mit über 19 Millionen verkauften Exemplaren weltweit hat das Spiel nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen gewonnen.

Arrowhead Game Studios, das schwedische Unternehmen hinter Helldivers 2, hat kürzlich über seine zukünftigen Projekte gesprochen. Johan Pilestedt, Chief Creative Officer von Arrowhead, hat auf den Golden Joystick Awards 2025 einige Einblicke in das nächste Spiel des Studios gegeben. Obwohl das nächste Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium ist, verspricht Pilestedt, dass es die DNA von Helldivers in sich tragen wird, was den Fans der Serie sicherlich gefallen dürfte.

Die Zukunft von Arrowhead Game Studios

Was können Fans von Arrowheads nächstem Spiel erwarten? Laut Pilestedt wird das kommende Spiel von Arrowhead Game Studios nicht weit von der Essenz von Helldivers entfernt sein. Dies dürfte eine beruhigende Nachricht für Fans sein, die das Gameplay und die Mechanik von Helldivers lieben. Pilestedt erklärte, dass das Studio bestrebt sei, das Erbe dessen, was sie mit Helldivers geschaffen haben, fortzusetzen.

Obwohl viele gespannt auf eine Fortsetzung von Helldivers 2 warten, hat Arrowhead derzeit keine Pläne für Helldivers 3. Stattdessen konzentriert sich das Studio darauf, die Unterstützung für Helldivers 2 zu erweitern, was dem Spiel ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Diese Entscheidung eröffnet Arrowhead die Möglichkeit, sich als mehr als nur das „Helldivers-Studio“ zu etablieren.

Entwicklungsprozess und Vision

Wie sieht der Entwicklungsprozess für das neue Spiel aus? Pilestedt beschreibt den Beginn der Entwicklung als seine Lieblingsphase. Er genießt es, ein neues Team zusammenzubringen und die Grenzen zwischen den Teammitgliedern zu überwinden, um gemeinsam herauszufinden, welche Art von Spiel sie entwickeln möchten. Diese kollaborative Herangehensweise soll sicherstellen, dass das Endprodukt sowohl die Werte des Studios als auch die Wünsche der Spieler widerspiegelt.

Obwohl das neue Spiel noch nicht enthüllt wurde, deutet alles darauf hin, dass Arrowhead sich weiterhin auf kooperative Erlebnisse konzentrieren wird, die das Teamspiel fördern und intensive Action bieten. Fans sollten sich jedoch darauf einstellen, dass sie noch eine Weile warten müssen, bis das Spiel veröffentlicht wird.

Helldivers 2: Ein Rückblick

Was machte Helldivers 2 so erfolgreich? Helldivers 2 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und bietet ein intensives kooperatives Spielerlebnis, bei dem Spieler als Helldivers gegen Bedrohungen für die Menschheit kämpfen. Das Spiel bietet prozedural generierte Levels und eine Vielzahl von Schwierigkeitsgraden, die es den Spielern ermöglichen, ihr Erlebnis anzupassen.

Ein zentrales Element des Spiels sind die sogenannten Stratagems, mächtige Ausrüstungen, die durch eine Abfolge von Tastenbefehlen aktiviert werden. Dieses Feature, gepaart mit dem kooperativen Multiplayer-Format, hat Helldivers 2 zu einem Favoriten unter den Spielern gemacht. Mit regelmäßigen Updates und einer aktiven Community bleibt das Spiel auch weiterhin relevant.

Was denkst du über die Pläne von Arrowhead Game Studios für die Zukunft? Lass es uns in den Kommentaren wissen!